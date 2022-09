Encuentran muerto a sospechoso de apuñalamiento masivo que mató a 10 en Canadá

Uno de los sospechosos del apuñalamiento masivo que mató a 10 en Canadá ha sido encontrado muerto

La policía de Canadá dijo el lunes que uno de los sospechosos de un apuñalamiento masivo que dejó 10 muertos, fue también encontrado muerto.

La Real Policía Montada de Canadá en Saskatchewan dijo que Damien Sanderson, de 31 años, fue encontrado muerto con heridas que no parecían autoinfligidas, menciona el NYP.

Damien estaba siendo buscado, junto con Myles Sanderson, de 30 años, después de que 10 personas fueran encontradas muertas y otras 18 resultaron heridas en brutales apuñalamientos en varios lugares de la provincia.

El cuerpo de Damien fue encontrado a las 11:30 am hora local en un área cubierta de hierba dentro de la Nación James Smith Cree, hogar de una gran comunidad indígena donde la mayoría de las víctimas apuñaladas fueron asesinadas o heridas.

En total, la policía descubrió víctimas en 13 escenas del crimen separadas tanto en la comunidad de las Primeras Naciones como en el pequeño pueblo de Weldon como parte de los espeluznantes ataques. Los policías dijeron que algunas de las víctimas fueron atacadas directamente, mientras que otras fueron atacadas al azar.

La policía cree que Myles, que sigue prófugo y debe ser considerado armado y peligroso, está herido. Fue visto por última vez en la ciudad de Regina, que está a unas 210 millas de los lugares de los apuñalamientos, el domingo.

Incluso si está herido, no significa que todavía no sea peligroso”, dijo la comisionada asistente del oficial al mando de RCMP, Rhonda Blackmore. “Myles tiene un largo historial criminal que involucra tanto a personas como a la propiedad… Lo consideramos armado y peligroso. No te acerques a él".