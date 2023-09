Encuentran cadáver de azafata de American Airlines con un calcetín en la boca en el aeropuerto de Filadelfia

ESTADOS UNIDOS.- Una azafata de 66 años de American Airlines, cuya identidad aún se mantiene en reserva, fue encontrada sin vida en una habitación de hotel en el Aeropuerto de Filadelfia.

El descubrimiento fue hecho por el personal de limpieza el lunes por la noche, dos días después de su fecha programada de salida. La mujer fue hallada inconsciente, con un calcetín en la boca , y los médicos confirmaron su fallecimiento alrededor de las 22:40 horas del martes.

Las autoridades han señalado que no se detectaron signos de entrada forzada ni evidencia de lucha en la habitación, y no se encontraron armas en el lugar. Dentro de la habitación, se hallaron frascos de medicamentos con recetas selladas , indicando que la azafata estaba bajo tratamiento médico con varios medicamentos, informa The Mirror.

Una muerte "súbita" sospechosa

Aunque la causa exacta de su muerte aún no ha sido determinada, el inspector jefe Scott Small la describió como una "muerte súbita".

La policía de Filadelfia considera la muerte como "sospechosa" y ha iniciado una investigación a cargo de la División de Detectives de Homicidios del departamento de policía. Hasta el momento, no ha habido comentarios oficiales por parte de las autoridades sobre el caso.

