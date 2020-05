En plena pandemia, vía ‘drive-thru’ se casan parejas en Brasil

Con mascarillas para protegerse del coronavirus, Erica da Conceiçao y Joao Blank se sientan en el asiento trasero de un auto para una boda en un drive-thru en el registro del vecindario de Santa Cruz, en Río de Janeiro, Brasil, el 28 de mayo de 2020. Un notario presidió la ceremonia desde el exterior. No fue el acto romántico que la pareja había imaginado, pero era una de sus pocas opciones en plena pandemia del COVID-19. | Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved., AP