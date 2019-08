En espera de gran asistencia, funeral de víctima en El Paso cambia de local

EL PASO, Texas.- Los servicios funerarios de Margie Reckard, víctima del tiroteo en El Paso, se realizarán en un local más grande después de la masiva respuesta que tuvo la invitación hecha por su esposo, Antonio Basco.

Basco hizo una invitación general al funeral de su esposa, ya que ella era su única familia.

De acuerdo con una publicación de Perches Funeral Home, el funeral sigue programado para el viernes 16 de agosto, pero ahora se llevará a cabo en el Centro espiritual La Paz. La casa funeraria publicó la historia de Basco en Facebook, donde se compartió 14 mil veces.

El funeral se iba a realizar en una capilla con capacidad para 250 personas, pero Perches recibió centenares de llamadas de simpatizantes de todo el país.

Fue entonces cuando el personal decidió trasladar el evento, dijo Harrison Johnson, director de la funeraria. La nueva ubicación tiene una capacidad para 500 personas.

"He realizado funerales de alto perfil en mi carrera y nunca he visto algo así: que una persona común y corriente tenga una gran cantidad de apoyo para asistir a su funeral", agregó Johnson. "Creo que se atribuye al señor Antonio, a [las personas] que no quieren que esté solo".

Basco estuvo casado con su esposa por 22 años. "Cada vez que hablo con él, sólo llora. Dice que está muy solo sin ella", dijo Johnson. "Ella era su compañera y alma gemela".

Reckard era empleada del Walmart donde ella y otras 21 personas fueron asesinadas y más de dos docenas resultaron heridas cuando un hombre armado abrió fuego el pasado 3 de agosto.

Con información de ABC News