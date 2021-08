En Latinoamérica se sabe muy poco de las variantes de Covid-19, advierte científico peruano

PERÚ.- En diciembre pasado se identificó la variante de coronavirus SARS-CoV-2 que hoy se conoce mundialmente como Lambda. Descubierta por Pablo Tsukayama, biólogo en la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), y en 2015 terminó un doctorado en Microbiología Molecular en la Universidad de Washington y en 2016, una maestría en salud pública en la Escuela de Medicina Tropical de Londres.

En un inicio la variante fue conocida como “variante andina” de coronavirus, pues había sido identificada también en otros países sudamericanos de la costa del Pacífico, en junio pasado la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó que se trataba de una “variante de interés”, por su rápida propagación.

Tsukayama dijo en entrevista con Forbes, que la variante Lambda comenzó hacerse más y más recurrente desde diciembre pasado entre las 100 y 150 muestras de Covid-19 cuyo genoma secuencian por mes en el laboratorio de la UPCH. En abril pasado, la mutación de SARS-CoV-2 representaba el 80% de las muestras analizadas. Fue ese mes que publicaron el primer reporte preliminar sobre la variante.

Hasta el momento, explica el doctor, existen solo 4 investigaciones sobre Lambda con prepublicaciones científicas (frente a decenas sobre las otras “variantes de preocupación” de la OMS, como la Delta) y dos preguntas clave por responder: sobre su virulencia, si es se trata de una mutación más agresiva o que implica un mayor riesgo de muerte u hospitalización; y si escapa o no a las vacunas (en palabras técnicas, si neutraliza o no anticuerpos).

Para Tsukayama es alentador que ya haya centros de Chile, Estados Unidos y Japón que la están investigando. Es que a juicio del investigador la región el rastreo de variantes de Covid-19 aún está en ciernes en la región.

Lamentablemente esta es la situación en muchas partes del mundo. Hay varios puntos ciegos donde simplemente no sabemos si hay nuevas variantes de coronavirus, qué está pasando, cuáles están creciendo. No sabemos muy bien lo que circula en Europa, Norteamérica, pero muy poco lo que pasa en Latinoamérica y sobre todo en África. Debería ser una preocupación no solamente de los países si no los países ricos en fortalecer a estos otros países para fortalecer una vigilancia adecuada en todo el planeta”, sostiene.