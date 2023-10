En Inglaterra otro hombre fallece tras ataque de un pitbull

SUNDERLAND, Inglaterra.- En los últimos meses, en Inglaterra se han estado promoviendo leyes para prohibir la posesión de perros de raza Pitbull. En septiembre, el Primer Ministro Rishi Sunak anunció que la raza American XL bully podría ser prohibida en el país al final de este año tras una serie de ataques mortales.

Y, lamentablemente, ayer se sumó otro ataque a esta lista. En Sunderland, un hombre perdió la vida después de ser atacado por un Pitbull. Según informa The Guardian, el hombre de 54 años intentaba proteger a sus perros de razas pequeñas del Pitbull. Fue encontrado junto al Pitbull y falleció debido a la pérdida de sangre.

Las autoridades policiales abatieron al Pitbull agresor, mientras que su dueño, un hombre de 44 años, fue detenido bajo cargos de homicidio. La policía está investigando si los hombres se conocían previamente antes de este brutal encuentro.

El mes pasado, la idea de prohibir a los Pitbull en el Reino Unido surgió a raíz de la muerte de otro hombre, Ian Price, quien fue atacado por dos Pitbulls en Stonnall, West Midlands.

El Primer Ministro Sunak afirmó en septiembre:

El perro American XL bully representa un peligro para nuestras comunidades, especialmente para nuestros niños. Comparto la consternación de toda la nación por los recientes videos que todos hemos visto. Ayer fuimos testigos de otro ataque de un presunto perro American XL bully, que lamentablemente resultó en una fatalidad.

Actualmente, esta raza no está definida en la ley, por lo que es esencial dar este primer paso de manera urgente. Está claro que esto no se trata de un puñado de perros mal entrenados, sino de un patrón de comportamiento que no puede permitirse continuar.