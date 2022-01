En Argentina, mujer se quita su vestido para usarlo de cubrebocas y entrar a una heladería

MENDOZA, Argentina.- Debido a la pandemia de Covid-19, muchos países han adoptado la medida del uso obligatorio del cubrebocas para poder acceder a distintos negocios. Sobre esto, Argentina no es la excepción, y debido a que para poder entrar a cualquier lugar te piden portar cubrebocas, una mujer decidió quitarse su vestido y usarlo como mascarilla para poder entrar a una heladería y comprar varios postres.

El inusual hecho ocurrió en una heladería Grido ubicada en la provincia de Mendoza, y quedó grabado por las cámaras de seguridad del lugar para posteriormente hacerse viral en redes sociales.

De acuerdo con el video publicado por el Diario Mendoza, la mujer y un grupo de amigos entraron a la heladería sin cubrebocas con la intención de comprar unos helados, sin embargo, debido a las disposiciones gubernamentales por la pandemia de coronavirus, los empleados les pidieron que se retiraran del lugar porque no llevaban mascarilla.

Ante esto, la mujer salió del negocio, y luego volvió a entrar, solo que esta vez se había quitado su vestido para usarlo como cubrebocas.

No obstante, los trabajadores del lugar le pidieron nuevamente que se retirara del establecimiento.

¿No me pedís tapabocas? Me lo estoy colocando", le respondió la mujer, aunque no pudo ponérselo y volvió a salir.