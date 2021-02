Empleado compra saliva con Covid-19 para agregarla a la bebida de su jefe y lo descubren

TURQUÍA.- Un empleado compró saliva a una persona contagiada de Covid-19 en Turquía, para agregarla a la bebida de su jefe e intentar asesinarlo con el propósito de ponerle fin a los reclamos por un dinero que había tomado de la empresa.

El dueño de una empresa automotriz, denunció que el extrabajador puso saliva contagiada con coronavirus en su bebida y no ha parado de lanzarle amenazas, tras cobrarle un faltante del dinero por la venta de autos.

De acuerdo al periódico local Hurriyet, el dueño de una concesionaria automotriz en Andana, Ibrahim Unverdi, le entregó a Ramazan Cimen, el dinero de la venta de vehículos para que realizara el depósito.

El hombre que por más de 3 años laboró en la empresa, tomó 30 mil dólares (más de 600 mil pesos) presuntamente para prestárselo a una persona a la que le cobraba intereses.

El empresario denunció que Cimen desapareció por un tiempo tras llevarse parte de su dinero y no contestaba las llamadas. Otro trabajador reveló que su excompañero había comprado saliva a un enfermó con Covid-19 por 70 dólares (poco más de mil 400 pesos) y la colocó en la bebida de su jefe, pero éste no se la tomó.

Esta es la primera vez que escucho de una técnica de asesinato tan extraña. Gracias a Dios no me enfermé. Dios siempre está con los buenos, dijo el afectado.

Aunado a lo anterior, Unverdi ha tenido que lidiar con las amenazas que les hace a él y a su esposa, Dilek Unverdi, de manera constante a través de mensajes telefónicos en los que le advierte que le disparara en la cabeza.

“Mi madre y mi padre tienen una enfermedad crónica. Si me contagio con Covid-19, podría haber infectado a mi familia y a los que me rodean. Al menos si me disparara en la cabeza, yo sería el único en morir. No hay necesidad de ser tan malvado", externó.

Por su parte su esposa, apuntó: "Mis hijos y yo no podemos salir de casa. Parece que estamos en la cárcel en nuestra propia casa. Confío en la justicia y quiero que este hombre reciba el castigo.