Emmanuel Macron pide a la Unión Europea reducir la dependencia de EU

FRANCIA.-El presidente francés, Emmanuel Macron, no se retracta de los comentarios que hizo en China instando a la Unión Europea a reducir la dependencia de Estados Unidos, dijo el miércoles un diplomático de alto rango.

En una entrevista con el medio de comunicación Politico y el diario Les Echos, Macron también advirtió del peligro de verse arrastrado a una crisis sobre Taiwán impulsada por el "ritmo estadounidense y una reacción china exagerada".

El comentario le valió críticas de algunos políticos y prensa en Europa y Estados Unidos, entre ellos el expresidente estadounidense Donald Trump, que lo acusó de "besar el culo" a Pekín.

El diplomático francés, que pidió el anonimato, dijo a periodistas que lo esencial de lo que dijo Macron, que se centró en su proyecto favorito de autonomía estratégica europea, estaba claro, y que su posición sobre Taiwán y China no ha cambiado.

"Es algo que el presidente mantiene totalmente", dijo sobre la entrevista.

Sin embargo, el titular de Politico "Europa debe resistir la presión para convertirse en 'seguidora de Estados Unidos'" era "sensacionalista" y no reflejaba los matices de las opiniones de Macron, añadió el diplomático.

Como prueba de que Francia se aferra a una firme defensa del derecho internacional, dijo el diplomático, un buque militar francés navegó recientemente a través del estrecho de Taiwán a pesar de los ejercicios militares chinos alrededor de la isla.

“Francia respeta el principio de una sola China”

China nunca ha renunciado al uso de la fuerza para poner bajo su control la isla, gobernada democráticamente.

Francia respeta el principio de una sola China y el presidente le dijo (al presidente chino, Xi Jinping) que la cuestión de Taiwán solo debe resolverse pacíficamente", añadió el diplomático francés.

Macron y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, están de acuerdo sobre Taiwán, pero el líder francés cree que la reunión entre la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, y el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, en California la semana pasada -antes de los ejercicios militares de China- fue una "provocación", dijo el diplomático.

El liderazgo republicano del Congreso estadounidense "usa a Taiwán para presionar a China", añadió. "No, Europa no se verá arrastrada a eso, pero eso no significa que Europa vaya a desentenderse (de la cuestión de Taiwán)".