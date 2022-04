Elon Musk ofrece comprar Twitter en aras de la libertad de expresión

CIUDAD DE MÉXICO.- Elon Musk ofreció comprar Twitter en su totalidad.

El multimillonario Elon Musk, presidente de Tesla, compró recientemente el 9.2% de las acciones ante el rol tan importante de esta red social en la libertad de expresión en todo el planeta.

La propuesta de comprar la integralidad de Twitter la realiza Musk considerando el precio de 54.20 dólares por acción y retirar a la empresa de Wall Street.

Además precisa que se trata de "su mejor oferta y de su última oferta", y amenaza, en caso de rechazo, con “re-examinar su posición de accionista" en el seno de la red social.

El Consejo de Administración de Twitter anunció que examinaría con atención para determinar la línea de acción que crea servirá mejor los intereses de la empresa y de todos los accionistas de Twitter.

La oferta, según publica La Jornada, presentada es totalmente en efectivo y tras este anuncio, la acción de Twitter se disparó un 11.34% a 51.05 dólares en los intercambios electrónicos que preceden la apertura de Wall Street.

Sin embargo, desde que hice esta inversión, me di cuenta de que la empresa no prosperaría y no serviría a su imperativo social bajo su forma actual”, agregó Musk.