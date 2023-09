Elon Musk dice que rechazó petición de Ucrania de usar Starlink en un ataque contra Rusia

WASHINGTON.-Elon Musk dijo que rechazó una petición ucraniana de activar el año pasado su red de satélites Starlink en la ciudad portuaria de Sebastopol, en Crimea, para ayudar a un ataque contra la flota rusa allí, diciendo que temía ser cómplice en un "gran" acto de guerra.

El multimillonario empresario hizo el comentario en su plataforma de medios sociales X después de que la CNN citara un extracto de una nueva biografía de Musk que dice que ordenó apagar la red Starlink cerca de la costa de Crimea el año pasado para interrumpir el ataque furtivo ucraniano.

En el post en X -antes conocido como Twitter- a última hora del jueves, Musk dijo que no tuvo más remedio que rechazar una petición de emergencia de Ucrania "para activar Starlink hasta Sebastopol". No dio la fecha de la petición y el extracto no la especificaba.

La intención obvia era hundir la mayor parte de la flota rusa anclada", escribió Musk. "Si hubiera accedido a su petición, entonces SpaceX sería explícitamente cómplice de un gran acto de guerra y escalada del conflicto".

Rusia, que se apoderó de la estratégica península de Crimea en 2014, basa su Flota del Mar Negro en Sebastopol y ha utilizado la flota en un bloqueo de facto de los puertos ucranianos desde su invasión a gran escala en 2022.

La flota rusa dispara misiles de crucero contra objetivos ucranianos, y Kiev ha lanzado ataques contra buques rusos utilizando drones marítimos.

Según la CNN, la nueva biografía de Walter Isaacson "Elon Musk", que será lanzada por Simon & Schuster el martes, dice que cuando los drones submarinos ucranianos cargados de explosivos se acercaron el año pasado a la flota rusa, "perdieron la conectividad y llegaron a tierra inofensivamente".

Ucranianos le rogaron a Musk

Según la biografía, la decisión de Musk, que hizo que las autoridades ucranianas le rogaran que volviera a encender los satélites, se debió al temor de que Rusia respondiera a un ataque ucraniano con armas nucleares.

CNN dijo que, según la biografía, esto se basó en las conversaciones de Musk con funcionarios rusos de alto rango y sus temores de un "mini-Pearl Harbor".

En agosto, un buque de guerra ruso resultó gravemente dañado en un ataque naval ucraniano con drones contra la base naval rusa del mar Negro en Novorossiysk, la primera vez que la armada ucraniana proyectó su poder tan lejos de las costas del país.

SpaceX, a través de donaciones privadas y en virtud de un contrato independiente con una agencia de ayuda exterior estadounidense, ha estado proporcionando a los ucranianos y al ejército del país el servicio de Internet Starlink, una red de rápido crecimiento de más de 4.000 satélites en órbita terrestre baja, desde el comienzo de la guerra en 2022.