Elmer jugaba con sus botitas de hule, la historia detrás de la fotografía.

GUATEMALA.- Emocionado con el uniforme de fútbol que le regalaron, pero con sus botitas de hule, el pequeñito se divertía como nunca jugando un partido de fútbol.

Es la historia de Elmer Tiul Tec, de cinco años, quien aprovechó que su mamá realizaba servicios de limpieza doméstica en una casa y se acercó al estadio municipal Santa María, en donde un grupo de niños practicaba fútbol.

La historia fue publicada por la cadena ESPN, manifestando que el pequeñito solo imitaba los movimientos desde afuera de la cancha hasta que Juan de Dios Quiroa, encargado de la oficina de cultura y deportes de la municipalidad, lo vió e invitó a jugar.

Me le acercó y me dice que quiere jugar, pero que anda con botas y pantalón. Le digo que no tenga pena, que le daré uniforme. Lo integré al grupo y empezó a jugar con sus botas de hule”, dijo Quiroa a ESPN Digital.