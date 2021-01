Elisa Lam: Inexplicable muerte en elevador llega a Netflix

LOS ÁNGELES, California.- Cerca de cumplirse 8 años de su muertte, el caso de Elisa Lam sigue dejando mucho misterio, pues nadie ha podido explicar con lujo de detalle que ocurrió aquel trágico 31 de enero.

Por esta razón, la historia se presta ser llevada a la pantalla, y Netflix ha aprovechado la situación, pues se anunció que el próximo 10 de febrero estrenará un episodio sobre Elisa Lam en Crime Scene: The vanishing at the Cecil Hotel.

La escalofriante historia de Elisa Lam llega a Netflix el próximo 10 de... Publicado por Cerebros en Jueves, 14 de enero de 2021

El portal Cribeo realizó una ardua investigación sobre del supuesto crimen que conmocionó a Estados Unidos, sin embargo, esto no se tradujo en grandes avances.

Todo se remonta a 2013, cuando Elisa empezó a sufrir depresión, principal detonante de que la joven de raíces asiáticas decidiera emprender un recorrido del País de punta a punta.

Llena de ilusiones, con 21 años, arribó a Los Ángeles, donde deseaba conocer a detalle escenarios cinematográficos.

Se hospedó en el hotel Cecil, ahora conocido como Stay on Main. Ahí fue donde su vida tuvo un trágico final.

El 31 de enero, se comportaba extraña, como se aprecia en el inquietante video del momento en el que entra al elevador.

Ese día no llamó a sus padres, por lo que ellos alertaron a la policía, ya que solía contactarse con ellos frecuentemente.

Lo captado por el video de vigilancia no logró esclarecer bastante, pues Elisa dentro del ascensor del hotel, solo picaba los botones y entraba y salía del mismo vigilando como sí alguien la fuese siguiendo, incluso se escondía tras el tablero del elevador.

Este comportamiento hizo que pensarán que tenía un tipo de delirio o transtorno bipolar.

Días después, los huespedes notaron un horrible olor y extraño color en el agua. Razón por la que averiguaron y llegaron a los tanque donde se almacenaba el vital líquido, dentro de los cuales encontraron el cuerpo sin vida de Elisa Lam.

Al respecto, directivos del Hotel Cecil declararon que “el tanque no tenía fácil acceso y estaba cerrado con llave. Además la tapa pesa considerablemente”.