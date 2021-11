Elecciones en Nicaragua: Daniel Ortega defiende legitimidad Nicaragua y critica a opositores

NICARAGUA.- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, defendió la legitimidad de las elecciones generales que se realizan hoy domingo en el país centroamericano, donde él es el principal candidato a alcanzar la reelección para el período 2022-2027.



Tras ejercer el voto en compañía de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, Ortega ofreció unas declaraciones en las que arremetió contra la oposición, que lo acusa de encarcelar a sus rivales políticos para quedarse cinco años más en el poder.



El mandatario nicaragüense, quien busca ganar por quinta vez unas elecciones en su país, reprochó a los opositores que protagonizaron protestas en su contra en 2018, al asegurar que estos grupos rechazan la vía pacífica del voto.

Te puede interesar: Elecciones en Nicaragua: "El poder no está en juego", 3 claves para entender la esperada cuarta reelección consecutiva de Ortega



"Ahí está el voto, el voto no mata a nadie, el voto no causa herida alguna en una persona, el voto no llama al terrorismo, a la guerra, jamás. El voto no llama a hacer 'tranques' (bloqueos) en la patria, y que se paralice la economía y se destruyan las familias, el voto no llama a torturar", afirmó.

Acusa de intentos de golpe de Estado



Ortega dijo que durante esos eventos hubo intentos de darle un golpe de Estado y que sus opositores "sembraron el terror", por lo que deben ser juzgados como se hace en otros países del mundo.



"Tanto derecho tienen ellos (Estados Unidos) para abrir procesos contra terroristas, como derecho tenemos los nicaragüenses a abrir procesos contra los terroristas, porque estaban conspirando, porque no querían que se realizaran estas elecciones que se han realizado el día de hoy", expresó.



El líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional comentó que en su país se da gran importancia a los procesos democráticos, pues se han celebrado sin interrupción 49 elecciones nacionales y regionales desde 1984, tras el triunfo de la Revolución Sandinista.



En Nicaragua fueron convocados a las urnas este domingo más de 4,4 millones de nicaragüenses para elegir presidente y vicepresidente, así como diputados a la Asamblea Nacional y al Parlamento Centroamericano.