Elecciones en Estados Unidos: a qué se refiere Trump cuando habla de "fraude" a favor de Biden y por qué sus acusaciones son infundadas

El considerado "faro de la democracia" pasa por un momento inédito en su historia reciente.

En medio de una grave crisis política, económica y social, el país celebró elecciones presidenciales el martes 3 de noviembre y pese a que este miércoles todavía no había terminado de contabilizar todos los votos, el presidente Donald Trump se declaró ganador y denunció "fraude", sin ninguna prueba que lo respalde.

Trump aumentó la tensión en un momento de grave polarización y anunció medidas legales en diversos estados que se espera que determinen el ganador de estas elecciones: Wisconsin, Michigan, Pensilvania y Georgia.

Por su parte, el candidato demócrata, Joe Biden, pidió "paciencia", consideró "indignante" y "sin precedentes" las declaraciones del presidente y se mostró confiado en que ganará la contienda.

Ya entrada la madrugada, y sin que hubiera un claro ganador por la falta de datos para establecerlo, el presidente realizó una intervención en directo desde la Casa Blanca en la que aseguró que los republicanos habían ganado y denunció que los demócratas estaban tratando de "robarse" la elección.

Pese a que no hay prueba de ello, Trump redobló sus acusaciones por Twitter, llevando a que la propia red social alertara de que sus mensajes pueden ser "engañosos" y los ocultara parcialmente.

"Anoche iba liderando [la carrera], a menudo de manera sólida, en muchos estados clave, en casi todos ellos controlados y gestionados por demócratas. Entonces, uno por uno, empezaron a desaparecer mágicamente a medida que se contaban votos sorpresa botados. MUY EXTRAÑO", señaló el presidente este miércoles por la mañana.

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong!