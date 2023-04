El programa educativo de la BBC en Afganistán que ayuda a los niños a los que se les prohibe ir a la escuela

Robert Timothy / BBC Aalia Farzan es una de las presentadoras en idioma dari y originalmente quería ser maestra.

La BBC ha lanzado un nuevo programa educativo para los niños en Afganistán que tienen prohibido ir a la escuela.

Está dirigido a menores de entre 11 y 16 años, incluidas niñas cuya educación secundaria ha sido interrumpida por los talibanes, actualmente en el poder.

El programa, de emisión semanal, se llama"Dars", que significa "lección" en dari y pastún, los idiomas oficiales de Afganistán.

Las presentadoras son dos periodistas afganas de la BBC que tuvieron que salir de Kabul durante la llegada al poder de los talibanes en 2021.

Cada nuevo episodio semanal de Dars, de media hora de duración, se emitirá cuatro veces al día, de sábado a viernes, en el canal de BBC News Afganistán, que empezó sus emisiones recientemente.

El programa también estará disponible a través de los canales de Facebook de BBC News Pastún y BBC News Dari, será parte de la programación del BBC Persa y se transmitirá por radio a través de la red de FM de BBC en Afganistán, así como en onda corta y onda media.

Aalia Farzan es una de las presentadoras en dari de este programa.

BBC La presentadora de BBC Pastún, Shazia Sangarwal, enseña matemáticas a los niños afganos adaptando el contenido de BBC Bitesize.

"Todos los días hablo con muchas niñas afganas que todavía están en el país y me dicen que no pueden ir a la escuela. Están muy indefensas y, a veces, parecen desesperanzadas".

Los talibanes dicen que las escuelas para niñas están cerradas temporalmente hasta que se cree un "ambiente adecuado".

También dijeron que la decisión de la comunidad internacional de congelar los fondos de ayuda implica que no tienen dinero para gastar en aulas solo para mujeres.

Este nuevo programa de la BBC está diseñado para niños de entre 11 y 16 años y aprovecha al máximo el contenido didáctico que ya existe en la BBC. Adapta los módulos de matemáticas, historia, ciencia y tecnología de la información y comunicación de BBC Bitesize, un recurso en línea gratuito que el medio tiene para los alumnos de Reino Unido.

La adaptación

Mariam Aman es una de las productoras del programa y cuenta que adaptar el contenido ya existente para una audiencia afgana fue un trabajo más allá de la mera traducción.

Robert Timothy / BBC Shazia Haya es una de las presentadoras pastún del nuevo programa educativo,

"¿Un niño o una niña que vive en las zonas rurales de Afganistán sabe qué es una pizza cuando hablamos de fracciones en matemáticas o deberíamos explicarlo con un pan grande y redondo?", plantea.

El equipo también quería que el programa les fuera más cercano, les hiciera sentir como en casa.

"A los afganos les gusta el ajedrez. Es muy común encontrar un juego de ajedrez en la mayoría de las casas", explica Aman. "Así que quisimos agregar ese patrimonio cultural a nuestro programa y tener cosas de ese estilo en el set de grabación".

Cuando la presentadora afgana Shazia Haya era pequeña, asistir o no a la escuela era una fuente de tensión.

"Acababa de terminar 12 años de escuela y mi hermano mayor y mi padre me decían: 'Ya es suficiente para ti. Deberías casarte'", relata.

Todavía hoy vive con la desaprobación de una parte de sus familiares.

"Incluso ahora, si le preguntas a mi padre qué estudié en la universidad o cuál era mi materia favorita en la escuela, él no sabe responder. No estaba interesado en mi educación simplemente porque soy una chica", dice.

Fueron las mujeres de la familia de Shazia, incluida su madre, quienes la alentaron a asistir a la universidad.

"Es por eso que este nuevo programa de la BBC significa mucho para mí. Sé cuál es el valor de la educación y sé lo difícil que es cuando no tienes apoyo", cuenta Haya.

Aalia Farzan nació en 1996, el año en que los talibanes tomaron el control de Afganistán por pimera vez.

A pesar de la prohibición oficial de que las niñas tuvieran educación en ese momento, había un pequeño rayo de esperanza para ella. Y es que creció en la provincia de Takhar, al norte de Afganistán, una zona donde las niñas seguían asistiendo a clases. Además, su padre era maestro.

Pero, como a tantos afganos, la tragedia golpeó a su familia.

"A mi padre lo mataron hace 16 años. Él quería que yo fuera periodista. Yo quería ser maestra, justamente porque mi padre era maestro. Entonces, al unirme a este programa de televisión, estoy cumpliendo tanto el sueño de mi padre como el mío propio".

Aalia dice que a menudo piensa en los miembros de su familia extendida, sobre todo en las niñas que aún están en edad escolar y que todavía viven en Afganistán.

"A veces me pongo en sus zapatos y pienso que si yo estuviera en el campo y fuera una adolescente que no puede ir a la escuela, que no puede salir sola de la casa, que no tiene ningún derecho básico, ¿qué debería hacer?".

Y concluye: "Sería muy feliz si alguien me ayudara y me enseñara algo".

