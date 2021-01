El presidente de Bolivia nombra nuevo ministro de Salud

BOLIVIA.- Este sábado el presidente de Bolivia, Luis Arce, nombró a Jeyson Auza como nuevo ministro de Salud y Deportes, luego que Edgar Pozo, el anterior ministro, dejara el cargo por motivos de salud.

Asimismo, Auza Pinto cometó que el trabajo de controlar la pandemia es responsabilidad de todos los bolivianos. Esta lucha contra el covid no debe centrarse solamente en el sistema sanitario. No importa cuánto hagamos, sin la participación protagónica del pueblo boliviano vamos a estar destinados al fracaso, sin la conciencia de todos no vamos a poder hacer una tarea como quisiéramos.