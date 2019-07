El polémico caso de 3 hermanas rusas que mataron a su padre tras años de abuso

Tres hermanas rusas mataron a su padre a puñaladas tras años de abusos sexuales, golpes y servidumbre, en un caso que causa polémica en todo el país después de que fueran acusadas de asesinato con premeditación, una pena por la que podrían pasar hasta 20 años en prisión.



Las hermanas María, Angelina y Krestina Jachaturián se encuentran en arresto domiciliario desde la muerte de su padre Mijaíl, en julio de 2018 cuando tenían 17, 18 y 19 años, respectivamente.



Su padre tenía 57 años cuando las hermanas decidieron terminar con sus abusos. Lo apuñalaron 42 veces y lo metieron en un armario de su piso en el Norte de Moscú. Después, llamaron a la Policía y le contaron los maltratos que dijeron ponían en riesgo sus vidas.



El pasado 14 de junio el Fiscal de su caso presentó su informe en el que las dos hermanas mayores enfrentan hasta 20 años de prisión y la tercera 10, por ser menor de edad.



Este caso hecha luz sobre una laxa legislación de la violencia doméstica en Rusia donde hace dos años se rebajó la condición de delito para los casos en los que se ejerza violencia por primera vez y comenzó a tipificarlos como falta administrativa.





La ley actual en la materia considera la pena de 30 mil rublos por ejercer violencia contra la pareja o los hijos y 15 días de arresto si la víctima no sufre ninguna fractura ósea.



La web MediaZona calculó que el 80 por ciento de las mujeres condenadas por asesinato habían sufrido violencia de su parejas.



El abogado de las víctimas, Alexéi Parshin, aseguró que aquel día las hermanas también fueron violentadas por su padre que llegó a dejar inconsciente a la mayor tras rociarle gas pimienta en la cara.



La defensa sostuvo que las hermanas fueron abusadas desde pequeñas con el objetivo de hacerlas sentir como esclavas.



Mijaíl Jachaturián tenía una campana que hacía sonar para que las hermanas se presentaran ante él y atendieran sus caprichos inmediatos, desde traerle un vaso de agua y cerrar una ventana hasta obligarles a practicar sexo en grupo. Las golpeaba a diario y si el encargo que les daba no era del todo satisfecho, las rociaba con gas pimienta.



"Ya no iban a la escuela, y la Policía no actuaba, pese a que la madre, de la que Mijaíl se había separado, había denunciado lo sucedido en varias ocasiones en la comisaría", dijo uno de los abogados de las hermanas a El Periódico.



Hace dos semanas, cientos de personas se concentraron frente a las oficinas del Comité de Instrucción, donde organizaron una protesta levantando consignas como "La defensa propia no puede ser un crimen" y "Basta de culpar a las víctimas".



Una petición por Internet para que sean retirados los cargos ha recabado unas 200 mil firmas. Por su parte, los organizadores de las protestas convocaron a una manifestación para mañana 6 de julio denominada "Marcha de las hermanas".