El día que EU derribó un avión iraní en 1988 matando a 290 personas por “error”

TEHERÁN.-Luego de la reciente caída del avión ucraniano en Teherán, Irán, donde murieron 176 personas, el presidente del país persa, Hasán Rohani, recordó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, el derribo de un Airbus A300 iraní con 274 pasajeros y 16 tripulantes a bordo, 290 personas en total, por parte de las fuerzas estadounidenses en 1988.

El Vuelo 655 de Iran Air fue un vuelo comercial operado por Iran Air entre Bandar Abbas (Irán) y Dubái (Emiratos Árabes Unidos).

El domingo 3 de julio de 1988, casi al final de la guerra Irán-Irak, el avión fue derribado justo al sur de la isla de Qeshm por el crucero lanzamisiles estadounidense USS Vincennes, matando a sus 290 ocupantes. El Vincennes estaba en aguas territoriales iraníes en este momento.

Según el Gobierno de Estados Unidos, el Airbus fue confundido con un F-14 de la Fuerza Aérea Iraní.

Irán calificó el incidente como un acto de barbarie. Por otra parte, George H. W. Bush, vicepresidente de la Administración Reagan, defendió a su país en las Naciones Unidas y declaró que el derribo del avión fue un incidente de guerra y que la tripulación del Vincennes actuó según el momento.

En una conferencia de prensa del 2 de agosto de 1988 él dijo: "Nunca me disculparé por los Estados Unidos de América. No me importa lo que los hechos digan" en referencia al incidente.

Investigaciones posteriores de la revista Newsweek revelaron que el gobierno encubrió muchos hechos de la investigación.

Imagen: User:Dual Freq/Wikimedia Commons

El capitán del barco admitió en 1992 que estaban navegando dentro de aguas de Irán, lo cual desmiente la versión oficial de que eran aguas internacionales.

El 22 de febrero de 1996, Estados Unidos accedió a pagar a Irán 68 millones de dólares en compensación a las víctimas, pero no pagó por el avión, que tenía un valor de 30 millones de dólares, y nunca se disculparon.

Fue el desastre aéreo más grave de 1988.

Un total de 290 personas, entre ellos 66 niños, 53 mujeres y 46 ciudadanos extranjeros perdieron la vida tras el ataque.

Los periodistas Serge Halimi y Pierre Rimbert analizan críticamente la actitud de la prensa norteamericana, señalando en particular un tratamiento de geometría variable en comparación con su cobertura de la destrucción por parte de los soviéticos del vuelo 007 Korean Air Lines [un vuelo civil derribado en el espacio aéreo soviético mientras sobrevolaba por error instalaciones militares estratégicas] que tuvo lugar cinco años antes:

"En las dos semanas siguientes al accidente, la destrucción de KAL 007 está cubierta dos o tres veces más que Iran Air: 51 páginas en Time y Newsweek en un caso, 20 en el otro; 286 artículos, frente a 102 en el New York Times.

Después del ataque soviético, las portadas de las revistas americanas rivalizaron en indignación: "Air murder. Una emboscada despiadada" (Newsweek, 13 de septiembre de 1983); "Disparar a matar. Atrocidad en el cielo. Los soviéticos se bajan de un avión civil" (Time, 13 de septiembre de 1983); "Por qué lo hizo Moscú" (Newsweek, 19 de septiembre de 1983).

Pero tan pronto como el misil fatal lleva la bandera estrellada (de EU), el tono cambia: ya no hay ninguna cuestión de atrocidades y menos aún de intencionalidad.

El registro cambia de activos a pasivos, como si la masacre no tuviera autor: "Why it happened", titular Newsweek (18 de julio de 1988).

Time incluso prefiere reservar su cobertura para los viajes espaciales en Marte y relegar el drama aéreo a páginas internas, con el título: "Lo que salió mal en el Golfo".

Los términos más comunes utilizados en los artículos del Washington Post y del New York Times son, en un caso, "brutal", "bárbaro", "deliberado", "criminal" y, en el otro, "por error", "trágico", "fatal", "comprensible", "justificado".

Incluso la mirada sobre las víctimas se confunde o se endurece según la identidad de su asesino.

¿Debemos precisar en este punto a quién se reservan los periodistas estadounidenses los términos "seres humanos inocentes", "historias personales conmovedoras", "seres queridos" y aquellos, más sobrios, de "pasajeros", "viajeros" o "personas que han muerto"?»

En un estudio comparativo de los dos acontecimientos publicados en 1991, el profesor de ciencias políticas Robert M. Entman señaló que, en el caso del ataque soviético, el marco general elegido por los medios de comunicación estadounidenses "insistía en la bancarrota moral y la culpabilidad de la nación detrás del tiroteo, mientras que, en el segundo caso, reducía la culpabilidad y se centraba en los complejos problemas asociados a las operaciones militares en las que la tecnología desempeña un papel clave".

Según el experto militar Yuri Liamin el derribo de aquel avión civil fue un acto deliberado para demostrar a Irán que Estados Unidos era capaz de cualquier cosa en aquel momento.

"Fue un acto de presión más. Después de la catástrofe, en Irán se temían enfrentamientos a gran escala con Estados Unidos. Esto determinó en gran medida la decisión de detener la guerra con Irak, ya que una guerra en dos frentes para Teherán hubiera sido un suicidio", dijo Yuri Liamin.