"El derecho a decir adiós": donación que conmueve Italia ante coronavirus

MILÁN, Italia.- Entre el drama que paraliza Italia por el coronavirus, pues las muertes aumentan día a día, mientras el resto de población permanece encerrada en su casa para evitar contagios, se lanzó la idea "el derecho a decir adiós".

"La idea surge como casualidad, escuché al doctor Cortellaro, jefe del Hospital San Carlo de Milán, que contó el dolor de las personas que ingresaron al hospital, internados en total soledad, aislados de familias y amigos, conscientes de lo que sucederá y alejados de toda tecnología con la que pueden contactar a sus familiares", cuenta Lorenzo Musutto. "Por tal motivo compramos tablets para donarlas al hospital y a un hospicio de ancianos para permitir que los enfermos puedan saludar a sus seres queridos por última vez".

El mismo Mussuto vivió una cuarentena al estar en contacto con un amigo enfermo "que se ha recuperado", reporta el diario La Stampa, "se sintió culpable por estar en casa mientras miles de italianos traban y luchan incansables contra el Covid-19".

EFE

"El no poder despedirte me duel más que la misma muere, hay residencia para ancianos, hospitales y hospicios en los que no se tiene la posiblidad de decir adiós".

Mussotto cuenta que desafortunadamente ya no tienen fondos por lo que convoca a sus compatriotas a comunicarse con las intalaciones médicas de su área para averiguar si los pacientes quieren recibir donaciones de ese tipo. "Sé de la importancia de las máscaras, guantes e instrumental médico, pero el derecho a decir adiós, para los que se van y para los que se quedan, no debe ser menos".

Italia registra ya 2.978 fallecimientos con coronavirus, al haber aumentado en 475 en las últimas 24 horas, según el último balance ofrecido en rueda de prensa por el jefe de la Protección Civil, Angelo Borrelli.

EFE

El número de casos positivos actualmente es de 28.710, una subida de 2.648 respecto al martes, mientras que ya han sido dados de alta 4.025.

Con ello, el número de contagios totales desde la detección del brote a finales de febrero es de 35.713, contando los positivos, los fallecidos y las altas.

Se trata del mayor número de fallecidos en 24 horas desde que comenzó la crisis, mientras que siguen hospitalizados con síntomas 14.363 pacientes y 2.257 en las unidades de cuidados intensivos.