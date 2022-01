El conmovedor mensaje de una madre que perdió a su hija por una bala perdida que hizo llorar a presentadora de Despierta América

CHICAGO.-Un mujer pidió justicia por la muerte de su hija de 8 años por una bala perdida en las calles de Chicago.

"Me arrebataron a mi hija de mis brazos. Yo solo pido justicia", dijo Araceli Leaños, en entrevista para Despierta América.

"De todo corazón le digo que lo perdono", agregó la madre sobre el atacante de su hija.

Leaños afirmó que a penas habían llegado en agosto procedente de México a los Estados Unidos para cumplir sus sueños.

Era una niña muy hermosa, y desafortunadamente me arrebataron a mi hija. Es un dolor muy grande, solo le pido que atrapen al responsable a los responsables", contó.

Los reportes dicen que el hombre que disparó se dió a la fuga, pero el objetivo no era la menor sino otra persona.

Autoridades indican que el sujetó disparó contra otra persona. El señalado huyó y detallan que tiene un largo historial criminal.

Araceli Leaños reveló que la bala perdida le impactó a su hija en la cabeza, y que hablaron a una ambulancia, la cual la llevó a un hospital pero lamentablemente murió.

"Yo lo único que pido es que realmente haya una justica para mi niña y los demás niños como ella", comentó.

La madre mandó decir al criminal que mató a su hija que "le arrebató su vida entera".

"Me quitó lo más hermoso, me quitó el motor de vida, por el que yo me levantaba todos los días a seguir adelante. Me ha quitado una vida llena de sueños, le ha quitado los sueños a una niña maravillosa... pero de corazón le digo que lo perdono, porque yo sé que algún día con la ayuda de Dios encontraré la paz, pero yo sé que usted no vivirá tranquilo el resto de sus días", dijo.

Agregó:

"Solamente le dijo que lo perdono, de todo corazón".