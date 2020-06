El auge y caída de Nauru, el país que llegó a ser de los más ricos del mundo

YAREN, Nauru.- La riqueza mal administrada no suele acabar por buenos senderos, y para ejemplo lo que le sucedió al país de Nauru, que pasó de ser uno de los más ricos del mundo a buscar todo tipo de ingreso, con prácticas de cuestionable legalidad.

Ubicado a 4 mil km del Noreste de Australia, nación de la cual se independizó en 1968, y a 42 del Ecuador de la Tierra, el territorio de Nauru se trata de una isla con una superficie de solo 21 km2, que puede ser recorrida caminando en aproximadamente 3 horas

Esto lo convierte 3er país más pequeño, solo por delante de Mónaco y El Vaticano, y también con 11 mil habitantes es el menos poblado, con la peculiaridad de tener 14 distritos, sin ciudades, ni capital.

El auge de Nauru

Pese a todos estos datos, que lo colocan como el menos poblado y más pequeño, alguna vez estuvo en}tre los más ricos del mundo y todo por... excrementos de pájaros.

Y es que mediante procesos obtenían de los deshechos de las aves el fósfato, mineral muy cotizado en las actividades económicas de su auge.

Estudios de geólogos señalan que Nauru pudo haberse hundido y salido a flote en varias ocasiones, trayendo organismos marinos que combinados con las heces de las aves, contribuyeron a la formación de rocas de fósfato.

Este material es sumamente valorado dentro de la agricultura, ya que funciona como fertilizante.

A principios del siglo XX, esta isla llamó la atención por su riqueza. Con su independencia de Australia, Nauru se posicionó entre las décadas de los 70 y 80 en la cima económica con un Producto Interno Bruto per cápita de más de 50 mil dólares al año.

Sin embargo, como suele ocurrir, los ingresos no se repartían de forma uniforme, pese a ello los ciudadanos no pagaban impuestos, había empleo, acceso a la educación, atención médica, transporte público y los estudiantes sobresalientes eran financiados para asistir a las mejores universidades australianas.

La caída de Nauru

La situación no pudo sostenerse por mucho tiempo más, pues de acuerdo a una crónica de The New York Times de 1982, donde el entonces Ministro de Finanzas de Nauru declaró que "el mañana se cuida por sí solo" a los cuestionamientos sobre el futuro agotamiento de los recursos naturales.

En los 90, la corrupción y la mala administración se sumaron a la debacle. El país debió vender sus grandes torres y hoteles que eran parte de su inversión en Australia, además del avión que los conectaba al exterior.

Tanta era la desesperación gubernamental por obtener fondos, que ante organismos como la ONU, Nauru empezó a vender su voto al mejor postor en Asambleas Generales.

Una alternativa más fue intentar convertirse en un paraíso fiscal, cosa que no funcionó.

Otra opción fue reconocer todo tipo de territorios que buscan su independencia dentro de un país a cambio de apoyos económicos.

Refugiados en condiciones inhumanas

Por si no bastara, aceptaron recibir a refugiados de Australia, cuya situación aún estaban bajo análisis, muchos de ellos pasan años sin que se resuelva su situación y lo hacen dentro de Nauru bajo condiciones infrahumanas reportadas por ONG´s como Amnistía Internacional, Médicos sin Fronteras y ACNUR.

Estos refugios cuentan con miles de personas y son resguardados como si de una base militar se tratase. Cada refugiado se traduce en mil dólares mensuales para Nauru. No obstante, todos están al límite de las condiciones sanitarias.

Adentrándose al ámbito de la Salud, Nauru permanece hasta junio de 2020 exento del Covid-19, pero enfrenta un grave problema de obesidad, siendo la nación con mayor porcentaje de obesos del mundo, ya que de acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 95 % de su población tiene el padecimiento.



Con información de Un Mundo Inmerso.