El Salvador suma su duodécimo fallecido por COVID-19, un hombre de 40 años

EL SALVADOR.-El Salvador registró este domingo su duodécima víctima del COVID-19, con lo que la cifra de muertes representa el 2,4 % de los casos computados desde el 18 de marzo pasado, informó el ministro de Salud, Francisco Alabí.



El funcionario señaló que el fallecido, antes de buscar asistencia médica, registró un proceso febril durante siete días con síntomas relacionados con el coronavirus.



El titular de la cartera de Salud indicó que el paciente buscó ayuda en un centro hospitalario de "manera tardada" y que registró además un "problema renal".



Las autoridades de salud realizaron el sábado 1.635 pruebas y detectaron 44 nuevos contagios del coronavirus SARS-CoV-2, lo que representa un alza del 9,86 %, y llevó la cifra de contagios a 490.



La cifra de contagios registrada el sábado es la más alta computada en un solo día en este país desde que se computó el primer caso.



EL SALVADOR CON CIFRAS "ACEPTABLES", PERO RUMBO AL "COLAPSO"



El titular del Ministerio de Salud señaló que el país registra "datos bastante aceptables", pero advirtió que estos "no se van a mantener si la población no cumple con la cuarentena domiciliar".



El Ejecutivo y Legislativo han decretado una cuarentena domiciliar obligatoria y un estado de emergencia nacional que concluirá el próximo 16 de mayo, sin que las autoridades hayan descartado la posibilidad de su ampliación.



"Hemos visto como progresivamente se ha ido perdiendo ese entusiasmo y fuerza de cumplir la cuarentena y comprendemos que hay otras situaciones económicas importantes, pero esta enfermedad está poniendo en una situación sumamente complicada a diferentes países", advirtió Alabí.



Señaló que las próximas semanas son "importantes" y en las que se espera "una transmisión alta en el territorio", por lo que pidió a la población respetar el confinamiento, las medidas de distanciamiento y de limpieza.



El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, también advirtió este domingo que el sistema de salud del país centroamericano se encamina al "colapso".



"Estamos en etapa de máximo contagio comunitario y en camino al colapso de nuestro sistema de salud", sostuvo el mandatario desde sus cuenta de Twitter.



Bukele compartió un video, en el que se observan cuerpos de supuestas víctimas del COVID-19, y señaló que "esto es México, un país con muchos más recursos que nosotros" y "es cuestión de un par de semanas para que veamos esto aquí, si no hacemos algo ya".



El mandatario envió al Congreso "una serie de medidas sanitarias y económicas, para que podamos salvaguardar mejor la salud y la economía de los salvadoreños", sin detallar los puntos de la iniciativa.