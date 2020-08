El Paso recuerda a víctimas de tiroteo en Walmart a un año de la masacre

EL PASO, Texas.- Cuando Stephanie Meléndez, su esposo y sus dos hijas dieron positivo por el coronavirus, la persona a la que más quería llamar era su padre.

"Estoy casado. Yo tengo mi familia Todavía era a quien llamé cuando me enfermé y me traía Gatorade ", dijo Meléndez, de 32 años." Entonces, cuando tenemos este virus, eso está en todas las noticias, oh, mi papá no está allí para que llame. Simplemente golpea un poco más a casa ".

Su padre, David Johnson, estaba protegiendo a su esposa y nieta cuando un hombre armado que, según las autoridades, estaba atacando a los latinos en un atestado Walmart en la ciudad fronteriza de Texas, El Paso, le disparó fatalmente a él y a otras 22 personas. Fue un fin de semana sorprendentemente violento en los Estados Unidos, con otro tirador horas después matando a nueve personas en una popular zona de vida nocturna en Dayton, Ohio.

Los eventos para conmemorar el aniversario del tiroteo del 3 de agosto de 2019 en El Paso, una ciudad en gran parte hispana de 700 mil habitantes, han adquirido un nuevo aspecto en medio de la pandemia de coronavirus: parques iluminados con linternas por las que las personas pueden caminar o conducir; recorridos privados para las familias de las víctimas en una exhibición del museo de artículos preservados de un monumento improvisado; y se les pide a los residentes que muestren su apoyo con publicaciones en línea.

Cuando Guillermo "Memo" García murió en abril, nueve meses después de recibir un disparo en el estacionamiento de Walmart mientras recaudaba fondos para el equipo de fútbol de su hija, se convirtió en la víctima número 23 del tiroteo. Los dolientes enmascarados se reunieron en el estacionamiento de un hospital para conmemorar su muerte.

"Me sacudió recordarme que estamos en medio de un proceso de curación que ahora estamos abrumados por COVID", dijo el juez del condado de El Paso, Ricardo Samaniego, el máximo ejecutivo del condado.

El domingo se celebrará un servicio para los familiares de las víctimas en un extenso parque, lo que permitirá el distanciamiento social. El servicio se transmitirá en vivo. Posteriormente, los miembros del público pueden conducir por el parque mientras suena la música y las linternas flotan en el lago.

"Va a ser solemne, pero también será una celebración de la vida", dijo Samaniego.

No podemos permitir que un tirador defina quiénes somos, y no permitiremos que un virus defina quién es El Paso", dijo Samaniego.

Meléndez dijo que su familia asistirá a esa ceremonia y marcará el aniversario con una cena en el asador favorito de su padre. Meléndez dijo que a medida que se acerca el aniversario del tiroteo, siente el apoyo de la ciudad.

"Incluso si no podemos estar todos juntos, todavía están allí, todavía hay formas", dijo.

Los residentes de El Paso describen la amabilidad de la ciudad, que tiene una de las tasas de criminalidad más bajas en los Estados Unidos. Muchas personas tienen raíces tanto en los Estados Unidos como en México, y con frecuencia cruzan la frontera. Varios de los asesinados en el Walmart habían venido de México a comprar.

Las autoridades dicen que Patrick Crusius confesó haber conducido a El Paso desde su casa cerca de Dallas para atacar a los mexicanos, y justo antes del ataque publicó una declaración racista en línea. Crusius, de 22 años, enfrenta cargos de asesinato en la capital del estado, y un crimen federal de odio y un caso de arma de fuego que también podría traer una sentencia de muerte si es condenado.

El Dr. José Burgos, que trabajaba como víctimas de disparos, llegó al Centro Médico de la Universidad y ahora ayuda a coordinar la atención de los pacientes con Covid-19, dijo que su alarma de que los hispanos eran objetivos persistentes.

"La sensación definitivamente sigue ahí, eres más consciente del hecho de que te pueden ver de manera un poco diferente, de que puedes ser el objetivo". Eso sigue ahí ", dijo.

La mañana del tiroteo, los padres de Meléndez llevaron a su nieta Kaitlyn al Walmart para comprar ropa nueva y una pelota de baloncesto. Estaban en la caja cuando el pistolero disparó, y David Johnson empujó a su esposa y nieta bajo la cinta transportadora. Johnson no era hispano, pero su esposa y su nieta sí lo son.

“Esa siempre fue su prioridad, era su familia, y siempre ponía a los demás primero. Eso mostró ese día ”, dijo Meléndez.

Luchando para lidiar con las secuelas, Kaitlyn, que ahora tiene 10 años, comenzó a avanzar nuevamente después de cambiar a una escuela más pequeña. Luego se cerró debido a la pandemia.

Este verano, Kaitlyn iba a ir a un campamento para niños con trastorno de estrés postraumático cuando ella, sus padres y su hermana de 3 años dieron positivo para COVID-19. Se recuperaron en aproximadamente una semana y nadie tuvo síntomas graves. Pero, dijo Meléndez, la preocupación de que uno de ellos empeorara era abrumadora.

"Estás como," ¿Cómo puedo hacer esto de nuevo? "", Dijo Meléndez. "Sobrevivimos a una cosa y luego nos golpean con otra cosa y es simplemente, literalmente para mí, es como, OK, pasar un día, pasar al siguiente". Y mucho de eso es: ¿Qué haría mi papá en este momento?".