El Papa Francisco se une a los líderes anglicano y presbiteriano para denunciar las leyes anti-LGBTQ: "Son injustas y son un pecado"

El Papa Francisco, el jefe de la Comunión Anglicana y el principal ministro presbiteriano denunciaron el domingo la criminalización de la homosexualidad y dijeron que las iglesias deberían dar la bienvenida a las personas homosexuales.

Los tres líderes cristianos hablaron sobre los derechos LGBTQ durante una conferencia de prensa aérea conjunta sin precedentes mientras regresaban a casa desde Sudán del Sur, donde participaron en una peregrinación ecuménica de tres días para tratar de impulsar el proceso de paz del joven país.

Se les preguntó sobre los recientes comentarios de Francisco a The Associated Press (AP), en los que declaró que las leyes que criminalizan a las personas homosexuales eran “injustas” y que “ser homosexual no es un delito”.

Sudán del Sur es uno de los 67 países que criminaliza la homosexualidad, 11 de ellos con la pena de muerte. Los defensores LGBTQ dicen que incluso cuando no se aplican tales leyes, contribuyen a un clima de acoso, discriminación y violencia.

El Papa Francisco remitió sus comentarios del 24 de enero a la AP y repitió que tales leyes son “injustas”. También repitió comentarios anteriores de que los padres nunca deberían echar a sus hijos homosexuales de la casa.

Condenar a alguien así es un pecado”, dijo. “Criminalizar a las personas con tendencias homosexuales es una injusticia. Las personas homosexuales son hijos de Dios. Dios los ama. Dios los acompaña”, agregó.

El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, recordó que los derechos LGBTQ estaban muy presentes en la agenda actual de la Iglesia de Inglaterra y dijo que citaría las propias palabras del Papa cuando se discutiera el tema en el próximo Sínodo General de la iglesia.

“Ojalá hubiera hablado con tanta elocuencia y claridad como el Papa. Estoy completamente de acuerdo con cada palabra que dijo”, dijo Welby.

Recientemente, la Iglesia de Inglaterra decidió permitir las bendiciones para los matrimonios civiles entre personas del mismo sexo, pero dijo que las parejas del mismo sexo no podían casarse en sus iglesias. El Vaticano prohíbe tanto el matrimonio homosexual como las bendiciones para las uniones entre personas del mismo sexo.

Oposición a la criminalización LGBTQA+

Welby dijo a los periodistas que el tema de la criminalización se había abordado en dos Lambeth Conferences anteriores de la Comunión Anglicana más amplia, que incluye iglesias en África y Medio Oriente, donde tales leyes contra los homosexuales son más comunes y, a menudo, cuentan con el apoyo de obispos conservadores.

La Lambeth Conference más amplia se ha opuesto dos veces a la criminalización, “pero en realidad no ha cambiado la opinión de muchas personas”, dijo Welby.

El reverendo Iain Greenshields, moderador presbiteriano de la Iglesia de Escocia, quien también participó en la peregrinación y la conferencia de prensa, hizo una observación.

No hay ninguna parte en mi lectura de los cuatro Evangelios donde veo a Jesús rechazando a alguien”, dijo. “No hay ninguna parte en los cuatro Evangelios donde vea algo más que Jesús expresando amor a quienquiera que encuentre. Y como cristianos, esa es la única expresión que podemos dar a cualquier ser humano, en cualquier circunstancia”.

La Iglesia de Escocia permite los matrimonios entre personas del mismo sexo. La enseñanza católica sostiene que las personas homosexuales deben ser tratadas con dignidad y respeto, pero que los actos homosexuales son “intrínsecamente desordenados”.

