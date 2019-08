Ejecutan en Florida a hombre que asesinó a seis hombres homosexuales

FLORIDA.- Gary Ray Bowles, un asesino en serie que se aprovechó de hombres homosexuales mayores durante una juerga de ocho meses que dejó seis muertos, fue ejecutado por inyección letal el jueves en la prisión estatal de Florida.

La sentencia se llevó a cabo a las 10:58 p.m., según la oficina del gobernador Ron DeSantis.

Bowles recibió la pena de muerte por el asesinato en noviembre de 1994 de Walter Hinton en Jacksonville Beach. Hinton fue la sexta y última víctima conocida de Bowles en una serie de asesinatos en un lapso de ocho meses en 1994 que aterrorizó el corredor de la Interestatal 95 y le ganó el apodo de "asesino I-95".

Comenzó en Daytona Beach con el asesinato de John Hardy Roberts. En el medio, había víctimas en Rockville, Maryland; Savannah, Georgia; Atlanta y el condado de Nassau, Florida. En cada caso, Bowles tenía una firma: rellenaba las gargantas de las víctimas con objetos: toallas, trapos, papel higiénico, tierra, hojas e incluso un juguete sexual.

Bowles no dijo nada antes de su ejecución, pero dijo en una declaración escrita a mano el jueves que lamentaba sus acciones.

"Lamento todo el dolor y el sufrimiento que he causado. Espero que mi muerte alivie tu dolor ”, escribió Bowles. “Quiero decirle a mi madre que también lamento mis acciones. Tener que lidiar con que tu hijo sea llamado monstruo es terrible. Lo siento mucho. Nunca quise que esta fuera mi vida. No te despiertas un día y decides convertirte en un asesino en serie ".

La ejecución en sí misma no sucedió nada inusual, aparte de que Bowles se habló a sí mismo tal vez en oración antes de que se llevara a cabo el procedimiento.

Los investigadores dicen que si no hubiera sido atrapado, habría seguido matando.

"Probablemente lo disfrutó después de un tiempo", dijo Thomas Youngman, un detective de Daytona Beach asignado al asesinato de Roberts. “¿Por qué matas gente después del primero? El primero podría ser un error, tal vez. Pero luego, el segundo, está bien, tal vez te dé eso. Pero el tercero, cuarto quinto y sexto? ¿Cuándo te detienes?".

No fue difícil para la policía de Daytona Beach descubrir quién mató a Roberts, la primera víctima en marzo de 1994: Bowles dejó un documento de prueba en el lugar y también fue atrapado en una cámara de un cajero automático que intentaba retirar dinero de la cuenta de Roberts. Lo que resultó más difícil fue capturarlo, algo que no pudieron hacer hasta después de que otros cinco hombres en tres estados habían sido asesinados.

Bowles, de 57 años, se crió en West Virginia, donde experimentó drogas y violencia a una edad temprana. Su padre era un minero de carbón que murió de pulmón negro antes de que él naciera. Su madre se volvió a casar varias veces, y sus dos primeros padrastros fueron abusivos, según los registros judiciales. Su madre y su hermano testificaron que Bowles comenzó a beber, fumar marihuana y inhalar pegamento cuando tenía 11 años. Cuando tenía 13 años, luchó contra su segundo padrastro, rompiendo una piedra en su cabeza y casi matándolo, según los registros judiciales.

Fue entonces cuando Bowles se fue de casa. Los investigadores dicen que Bowles sobrevivió dejando que los hombres homosexuales realizaran actos sexuales con él por dinero, aunque ha mantenido que es heterosexual,

“Tenía una pregunta sobre él siendo gay. Me dijo que no, y le dije: "¿Cómo se describe a sí mismo?". Dijo: "Un estafador", dijo Youngman. "Se haría amigo de estos viejos y tendría relaciones sexuales con ellos, pero creo que actuaron con él. Dijo que no actuó en ellos ".

También tenía antecedentes de violencia contra la mujer.

Fue declarado culpable de golpear y violar a su novia mientras vivía en Tampa en 1982 y sentenciado a ocho años de prisión. La víctima tenía heridas graves, incluidas lágrimas en la vagina y el ano. El ex detective de Savannah John Best recuerda haber escuchado detalles del crimen mientras investigaba el asesinato del veterano de 72 años de la Segunda Guerra Mundial Milton Bradley.

"El detective de Tampa, recuerdo su cita exacta:" He visto cuerpos de mejor aspecto en una autopsia ", dijo Best.

Best todavía sospecha que Bowles es bisexual y también cree que podría haber matado a mujeres. Dijo que durante una entrevista con los detectives, Bowles admitió libremente haber matado a sus víctimas masculinas, casi de manera jactanciosa, pero cuando se le preguntó si había víctimas femeninas, se burló de él.

"Nunca nos dio una respuesta afirmativa o negativa", dijo Best. "Fue," Cambiemos de tema ".