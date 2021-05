Ejecuta Texas a hombre que mató a golpes a su tía abuela de 83 años

HUNSTVILLE, Texas.- Un hombre de Texas condenado por golpear fatalmente a su tía abuela de 83 años hace más de dos décadas fue ejecutado el miércoles por la noche sin la presencia de testigos de los medios de comunicación porque los funcionarios de la agencia penitenciaria se negaron a notificar a los periodistas que era hora de llevar a cabo el castigo.

Quintin Jones recibió la inyección letal en la penitenciaría estatal de Huntsville por el asesinato de Berthena Bryant en septiembre de 1999, dijo el portavoz de la agencia Jeremy Desel unos 30 minutos después de que Jones fuera declarado muerto.

Prensa no fue convocada

Desel nunca recibió la llamada telefónica habitual de la prisión de la Unidad de Huntsville para llevar a los reporteros de The Associated Press y The Huntsville Item a la prisión. Él y los testigos de los medios de comunicación estaban esperando en una oficina al otro lado de la calle.

El Departamento de Justicia Criminal de Texas solo puede disculparse por este error y nada como esto volverá a suceder”, dijo.

Dijo que la ejecución, la primera en Texas en casi un año, incluyó a varios nuevos miembros del personal que nunca han participado en el proceso.

“En algún lugar de esa mezcla, nunca se hizo una llamada telefónica a esta oficina para que acompañara a los testigos al otro lado de la calle hasta la Unidad de Huntsville”, dijo Desel.

Desel dijo que no supo de inmediato si el problema técnico era una violación de la ley estatal o una violación de la política de la agencia.

Las 570 ejecuciones anteriores llevadas a cabo por Texas desde que se reanudó la pena capital en 1982 tuvieron al menos un testigo en los medios de comunicación.

"Mi suposición es que habrá una investigación exhaustiva sobre cómo sucedió todo esto y qué se pasó por alto que permitió que sucediera, y espero que la investigación ya esté en marcha", dijo Desel.