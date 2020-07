Egipto arresta a médicos ante pandemia por Covid-19 "para silenciar críticas"

EL CAIRO, Egipto.- Un médico arrestado después de escribir un artículo sobre el frágil sistema de salud de Egipto. Un farmacéutico recogido del trabajo después de publicar en línea sobre la escasez de equipo de protección. Un editor sacado de su casa después de cuestionar las cifras oficiales de coronavirus. Una doctora embarazada arrestada después de que una colega usó su teléfono para reportar un caso sospechoso de coronavirus.

Mientras las autoridades egipcias luchan contra el creciente brote de coronavirus, las agencias de seguridad han tratado de sofocar las críticas sobre el manejo de la crisis de salud por parte del gobierno del presidente Abdel Fattah el-Sissi.

Al menos 10 médicos y seis periodistas han sido arrestados desde que el virus golpeó Egipto por primera vez en febrero, según grupos de derechos humanos. Otros trabajadores de la salud dicen que los administradores les han advertido que se callen o que sean castigados. Un corresponsal extranjero ha huido del país por temor a ser arrestado, y otros dos han sido citados por amonestación por "violaciones profesionales".

Las infecciones por coronavirus están aumentando en el país de 100 millones, amenazando con abrumar a los hospitales. Hasta el lunes, el Ministerio de Salud había registrado 76,253 infecciones, incluidas 3,343 muertes, la cifra más alta de muertes en el mundo árabe.

AP

"Todos los días voy al trabajo, me sacrifico a mí mismo y a toda mi familia", dijo un médico de primera línea en el Gran Cairo, quien habló bajo condición de anonimato por temor a represalias, como todos los médicos entrevistados por esta historia. “Luego arrestan a mis colegas para enviarnos un mensaje. No veo luz en el horizonte.

En 2013, el-Sissi, como ministro de defensa, dirigió la remoción militar del primer presidente elegido democráticamente de Egipto, Mohamed Morsi, después de que su breve gobierno desencadenara protestas a nivel nacional. En años posteriores, el-Sissi ha erradicado la disidencia, encarcelando a opositores políticos islamistas, activistas seculares, periodistas e incluso bailarinas del vientre.

Ahora la represión se ha extendido a los médicos que hablan públicamente sobre la falta de equipo de protección o cuestionan el recuento oficial de infecciones.

Un oficial de prensa del gobierno no respondió a las solicitudes de comentarios sobre los arrestos de médicos y periodistas, pero sí envió a The Associated Press un documento titulado "Realidades que derrotan las falsedades malignas", que detalla lo que dice son los éxitos de el-Sissi en la mejora de la economía y la lucha. terrorismo.

AP

El-Sissi dijo que la trayectoria del virus era "tranquilizadora" y describió a los críticos como "enemigos del estado".

En las últimas semanas, las autoridades han reunido suministros médicos para prepararse para más pacientes. El ejército ha establecido hospitales de campaña y centros de aislamiento con 4.000 camas y entregó máscaras a los ciudadanos, de forma gratuita, en paradas de metro, plazas y otros lugares públicos.

El gobierno ha ampliado las pruebas en todos los hospitales generales y ha ordenado a las compañías privadas que produzcan máscaras faciales y equipo para los trabajadores de salud de primera línea. El-Sissi ha ordenado bonos para trabajadores médicos equivalentes a $ 44- $ 76 por mes.

Pero el personal de salud está haciendo sonar la alarma en las redes sociales. Los médicos dicen que la escasez los ha obligado a comprar máscaras quirúrgicas con sus escasos salarios. Las familias abogan por camas de cuidados intensivos. Los dentistas y farmacéuticos se quejan de ser obligados a manejar pacientes con virus sospechosos con poca capacitación.

La pandemia ha empujado al Sindicato Médico Egipcio, un grupo no profesional de profesionales, a un nuevo y sorprendente papel como único defensor del país por los derechos de los médicos.

El mes pasado, el sindicato envió una carta al fiscal exigiendo la liberación de cinco médicos detenidos por expresar sus opiniones sobre la respuesta del gobierno al virus. Más miembros del sindicato han sido arrestados que los reportados, dijo un miembro de la junta, pero las familias se han mantenido calladas.

La baja moral de los médicos se hundió aún más la semana pasada, luego del arresto del miembro de la junta y tesorero Mohamed el-Fawal, quien exigió en Facebook que el primer ministro se disculpe por los comentarios que parecen culpar a los trabajadores de la salud por un aumento en las muertes por coronavirus.

En una sesión informativa televisada, el primer ministro Mustafa Madbouly criticó la "negligencia y mala gestión" de los médicos por poner en peligro la salud de los ciudadanos.