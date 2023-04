Efemérides del 6 de abril: ¿Qué pasó un día como hoy?

ESTADOS UNIDOS.- Te contamos las efemérides del 6 de abril, los acontecimientos más importantes ocurridos una fecha como hoy entre 1483 y 2022.

1800

1814.- Proclamación del rey Luis XVIII de Francia.

1830.- Joseph Smith funda en Nueva York la Iglesia de Jesucristo de los Santos del Ultimo Día, más conocida como Iglesia mormona.

1896.- Se inauguran en Atenas los primeros Juegos Olímpicos de la Era Moderna.

1900

1909.- El explorador estadounidense Robert Edwin Peary llega al Polo Norte.

1914.- Firma de un tratado entre Colombia y EU por el que se restablecen relaciones diplomáticas entre ambos países.

1917.- Estados Unidos declara la guerra a Alemania en la Primera Guerra Mundial.

1936.- Un huracán causa en el estado de Misisipi (EU) 429 muertos y mil 727 heridos.

1938.- El químico Roy J. Plunkett descubre el teflón en un laboratorio de la empresa DuPont en Texas (Estados Unidos).

1943.- Se publica en Francia la primera edición de "El principito" de Saint-Exupéry.

1959.- Levantamiento Armado de Cerro Tute en Santa Fe de Veraguas (Panamá). Veinte jóvenes revolucionarios se enfrentan a la Guardia Nacional para derrocar a Omar Torrijos.

1965.- Lanzado el Early Bird, primer satélite comercial de comunicaciones.

1968.- La cantante española Massiel gana en Londres, por primera vez para España, el Festival de Eurovisión, con "La, la, la".

1972.- El presidente Allende veta la enmienda constitucional que exige la aprobación del Congreso para realizar expropiaciones en Chile.

1980.- 3M realiza el lanzamiento oficial del producto “Post-it”.

1983.- Asesinada en Nicaragua la Comandante Ana María, guerrillera salvadoreña fundadora del FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional).

1985.- Golpe de Estado incruento en Sudán. El ministro de Defensa, general Ad Dahab, destituye a Mohamed al Numeiri, presidente del país durante dieciséis años.

1987.- El Papa Juan Pablo II llega a Buenos Aires en visita de seis días por las principales ciudades argentinas.

1991.- Guerra del Golfo Pérsico: Irak acepta la resolución 687 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre alto el fuego.

1992.- Comienza la guerra civil en Bosnia-Herzegovina.

1994.- Es derribado el avión en el que viajaban los presidentes de Burundi, Ciprien Ntaryamira, y de Ruanda, Juvenal Habyarimana, en un atentado que desencadenó el genocidio de Ruanda, en el que 800 mil tutsis y hutus moderados murieron en solo cien días.

1998.- Francia y Gran Bretaña ratifican el Tratado de Prohibición Total de Pruebas Nucleares.

2000

2005.- Los dos bandos enfrentados en el conflicto bélico de Costa de Marfil acuerdan el final de la guerra.

2005.- El líder kurdo Yalal Talabani es elegido presidente de Irak.

2009.- Más de 300 víctimas mortales tras el terremoto de 5.8 en la escala de Richter que azotó la región italiana de Los Abruzos (centro del país).

2011.- Bob Dylan debuta en China con 69 años sin entonar sus himnos políticos más famosos, "The times they are a-changing" y "Blowing in the wind".

2014.- Luis Guillermo Solís, presidente electo de Costa Rica.

2020.- El Departamento de Estado de EU anuncia la designación del Movimiento Imperial Ruso como organización terrorista global, la primera vez que incluye en esta categoría a un grupo supremacista blanco.

2022.- El Supremo de Honduras ratifica la extradición a EU de expresidente Juan Orlando Hernández, requerido por narcotráfico y uso de armas.

Nacimientos

1483.- Rafael, pintor y arquitecto italiano.

1732.- José Celestino Mutis, botánico español.

1865.- Celso Lucio, dramaturgo español.

1899.- Carlos de Godó y Valls, segundo conde de Godó, periodista español.

1926.- Ian Paisley, político británico.

1928.- James Watson, bioquímico estadounidense, Nobel de Medicina 1962.

1929.- André Previn, músico alemán nacionalizado estadounidense.

1963.- Rafael Correa, político ecuatoriano.

1965.- Juan Mayorga, dramaturgo español.

Defunciones

1520.- Rafael, pintor italiano.

1528.- Alberto Durero, pintor y grabador alemán.

1835.- José Agustín Caballero, dirigente independentista cubano.

1838.- José Bonifacio de Andrada, prócer de la independencia brasileña.

1971.- Igor Stravinsky, compositor estadounidense nacido en Rusia.

1992.- Isaac Asimov, científico estadounidense de origen soviético.

1996.- Greer Garson, actriz estadounidense nacida en Irlanda.

2005.- Príncipe Rainiero de Mónaco.

2007.- Luigi Comencini, director de cine italiano.

2014.- Mickey Rooney, actor estadounidense.

2016.- Merle Haggard, cantante y compositor estadounidense

2018.- Jacques Higelin, pionero del rock francés.

Santoral católico

Santa Gala

San Eutiquio

San Filarete

San Guillermo de Dinamarca

San Ireneo

San Pablo Lè Bao Tinh

San Pedro de Verona

San Prudencio Galindo

San Winebaldo

Beata Catalina de Palancia

Beato Ceferino Agostini

Beato Miguel Czartoryski

Beato Notkero Bálbulo

Beata Petrina Morosini

