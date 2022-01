Efemérides del 31 de enero: ¿Qué pasó un día como hoy?

ESTADOS UNIDOS.- Estas son las efemérides del 31 de enero, los acontecimientos más importantes ocurridos una fecha como hoy entre 1338 y 2020.

1600

1606: En Londres, Guy Fawkes es ejecutado por conspirar contra el rey Jaime I en lo que se conoció como el Complot de la Pólvora (the Gunpowder Plot).

1800

1804: En Alemania, Ludwig van Beethoven concluye su 3.ª sinfonía, «Heroica».

1900

1906: En Colombia se produce un violento terremoto de 8.8 grados de magnitud que produce un tsunami con olas de 5 metros de altura que llegaron hasta Japón y causaron daños en la costa pacífica de Colombia, con al menos mil 500 muertos.

1917: Los científicos alemanes Otto Hahn y Lise Meitner descubren el protactinio, elemento radiactivo.

1918: En París (Francia), Alemania arroja 14 000 bombas sobre la población civil.

1929: El Gobierno soviético exilia a León Trotsky.

1930: La empresa estadounidense 3M lanza al mercado el scotch-tape (cinta adhesiva).

1936: William Faulkner escribe la última página del manuscrito de ¡Absalom, Absalom!.

1938: en Burgos ―traicionando la Constitución española― se constituye oficialmente el primer Gobierno español presidido por el general Francisco Franco, que sustituye a la Junta Técnica del Estado.

1949: El papa Pío XII anuncia el descubrimiento de la tumba de san Pedro bajo la cúpula vaticana.

1950: El presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman, ordena la producción en su país de la bomba de hidrógeno.

1958: Desde cabo Cañaveral (Estados Unidos), a las 22:48 (hora local) la NASA pone en órbita el primer satélite estadounidense, el Explorer 1. (El primer satélite artificial de la Historia fue el soviético Sputnik 1 lanzado el 4 de octubre de 1957).

1961: Estados Unidos lanza al espacio una cápsula Mercury, con un chimpancé llamado Ham a bordo.

1971: Desde cabo Kennedy, Estados Unidos lanza al espacio el Apolo 14, sexta misión tripulada hacía la Luna y tercera en alunizar.

1990: En Moscú (Rusia) se abre la primera sucursal de la empresa estadounidense de hamburguesas McDonald's.

1999: Científicos de la Universidad de Alabama, en Birmingham (Estados Unidos) descubren en los restos de un chimpancé llamado Marylin, muerto en 1985, que el virus VIH-1, principal causante del sida, procede de ese animal.

Te puede interesar: "Convoy de la Libertad": Los camioneros que protestaron en Canadá contra medidas anticovid

2000

2003: En Kandahar (Afganistán) un microbús pisa una mina antitanque; mueren 18 pasajeros.

2004: En el río Congo desaparecen 200 personas tras el hundimiento de una barcaza.

2004: En Escocia mueren 10 ancianos en un incendio declarado en un asilo.

2010: En Ciudad Juárez (México), durante una fiesta 17 jóvenes son asesinados por miembros de grupos de narcotraficantes (Masacre de Villas de Salvárcar).

2013: En Ciudad de México ocurre una explosión en la Torre Ejecutiva de Pemex, debido a una falla en el suministro eléctrico (algunos aseguran que fue por acumulación de gas), en la Torre Conjunta B2, en el Conjunto de Pemex, dejando un total de 36 muertos y 100 heridos.

2017: La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México termina la redacción de la Constitución de la CDMX.

2017: Debido a sus pocas ventas, la consola Wii U cesa su fabricación con su último juego, The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

2020: Reino Unido sale de la Unión Europea.

Te puede interesar: "Nací libre. Moriré libre": Hombre está dispuesto a morir antes de recibir la vacuna contra covid necesaria para una cirugía

Nacimientos

1338: Carlos V, el Sabio, rey francés.

1923: Norman Mailer, escritor y periodista estadounidense.

1927: Lorraine Warren, clarividente y médium profesional estadounidense.

1929: Rudolf Ludwig Mößbauer, físico alemán, premio nobel de física en 1961.

1929: Jean Simmons, actriz británica.

1964: Jeff Hanneman, guitarrista estadounidense, de la banda Slayer.

1967: Roberto Palazuelos, actor mexicano.

1967: Chad Channing, baterista estadounidense, de la banda Nirvana.

1967: Jason Cooper, baterista británico, de la banda The Cure.

1973: Portia de Rossi, actriz australiana.

1977: Kerry Washington, actriz estadounidense.

1978: Dread Mar-I, cantante argentino.

1981: Justin Timberlake, actor y cantante estadounidense, de la banda ’N Sync.

Defunciones

1580: Enrique I, rey portugués.

1888: Don Bosco (Giovanni Bosco), sacerdote italiano, fundador de los salesianos, canonizado por la Iglesia católica.

2020: Mary Higgins Clark, escritora estadounidense.

Santoral católico

San Juan Bosco.

Santa Marcela.

San Francisco Xavier María Bianchi.

San Geminiano.

San Metrano.

Beata Ludovica Albertoni.

Celebraciones