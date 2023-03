Efemérides del 3 de marzo: ¿Qué pasó un día como hoy?

ESTADOS UNIDOS.- Te contamos las efemérides del 3 de marzo, los acontecimientos más importantes ocurridos una fecha como hoy entre 1459 y 2021.

1800

1820.- Se firma el Compromiso de Missouri, por el cual se autoriza la esclavitud solo en los Estados situados al sur del paralelo 36.

1845.- El territorio de Florida se convierte en el vigésimo séptimo estado de los Estados Unidos de América.

1861.- Un edicto del zar Alejandro II de Rusia emancipa a los siervos de la gleba, los campesinos adscritos a la tierra en régimen de servidumbre.

1875.- La ópera dramática "Carmen" del compositor Georges Bizet se estrena en París (Francia).

1878.- Se firma el tratado de San Stefano, el acuerdo de paz que impuso el Imperio ruso al Imperio otomano tras su victoria en la guerra.

1900

1918.- El Tratado de Brest-Litovsk pone fin a las hostilidades entre el Imperio alemán y la Rusia soviética durante el transcurso de la I Guerra Mundial.

1924.- La Asamblea Nacional Turca, apoyada por el jefe del Estado, Mustafá Kemal Atatürk, aprueba la abolición del Califato.

1933.- Un seísmo de magnitud 8,1 en la costa noreste de Japón (Sanriku) causa tres mil muertos.

1943.- El pacifista Mahatma Gandhi finaliza su última huelga de hambre contra la presencia británica en la India.

1945.- Se firma en Ciudad de México el "Acta de Chapultepec", acuerdo que ampliaba el pacto de solidaridad recíproca establecido entre los países americanos.

1951.- Jackie Brenston and The Delta Cats graban en la localidad estadounidense de Memphis "Rocket 88", catalogado por muchos analistas musicales como el primer tema de rock and roll de la historia.

1952.- Puerto Rico ratifica en referéndum la Constitución del Estado Libre Asociado de los Estados Unidos de América.

1961.- El Rey Hasán II de Marruecos es coronado en Rabat, unos días después del fallecimiento de su padre Mohamed V.

1966.- La banda pionera del folk rock Buffalo Springfield se forma en Estados Unidos con Neil Young y Stephen Stills entre sus integrantes.

1991.- Los independentistas de Letonia y de Estonia vencen en los respectivos plebiscitos para separarse de la URSS.

2000

2002.- Los suizos aprueban en referéndum su incorporación a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y acaban con su tradicional aislamiento de los organismos internacionales.

2006.- La Justicia ecuatoriana sobresee la causa por sedición contra el expresidente Lucio Gutiérrez y ordena su puesta en libertad.

2008.- Ecuador rompe relaciones diplomáticas con Colombia tras el ataque militar de este país a una base de las FARC en territorio ecuatoriano.

2012.- La petrolera BP acuerda indemnizar con 7 mil 800 millones de dólares a los afectados en 2010 por el vertido de crudo en el golfo de México.

2021.- El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, retira a su formación política, el Fidesz, del grupo parlamentario del Partido Popular Europeo (PPE).

Nacimientos

1606.- Edmund Waller, poeta inglés.

1756.- William Godwin, escritor y periodista británico.

1847.- Alexander Graham Bell, científico británico, considerado uno de los inventores del teléfono.

1868.- Émile Chartier (Alain), filósofo y periodista francés.

1878.- Edward Thomas, escritor británico.

1882.- Carlo Ponzi, estafador estadounidense de origen italiano.

1911.- Jean Harlow, actriz estadounidense.

1918.- Arnold Newman, fotógrafo estadounidense.

1921.- Diana Barrymore, actriz estadounidense.

1923.- Doc Watson, cantante, compositor y músico estadounidense.

1930.- Ion Iliescu, político rumano.

1933.- Alfredo Landa, actor español.

1935.- Michael Walzer, filósofo estadounidense.

1937.- Bobby Driscoll, actor estadounidense .

1945.- George Miller, cineasta australiano.

1949.- Gloria Hendry, modelo y actriz estadounidense.

1953.- Arthur Antunes Coimbra, "Zico", futbolista brasileño.

1954.- Harald Anton Schumacher, futbolista alemán.

1955.- Jorge Vergara, empresario mexicano.

1958.- Marcos Valcárcel, historiador y escritor español.

1966.- Mijaíl Mishustín, economista y político ruso.

1978.- Alejandra Azcárate, modelo, presentadora y actriz colombiana.

1986.- Martín Piroyansky, actor y cineasta argentino.

1990.- Alexina Graham, modelo británica.

1996.- Jeremy Zucker, cantante estadounidense.

Defunciones

1459.- Ausiàs March, poeta español.

1706.- Johann Pachelbel, organista y compositor alemán.

1927.- Mijaíl Petróvich Artsibáshev, escritor ruso.

1939.- Edmund Beecher Wilson, zoólogo estadounidense.

1959.- Lou Costello, actor y comediante estadounidense.

1966.- Alice Pearce, actriz estadounidense.

1982.- Georges Perec, escritor francés.

1983.- Georges Remi, "Hergé", dibujante belga, creador de "Tintin".

1987.- Danny Kaye, actor estadounidense.

1995.- Howard W. Hunter, líder religioso mormón estadounidense.

1996.- Marguerite Duras, escritora francesa.

2005.- Rinus Michels, futbolista y entrenador holandés.

2013.- Tony Ronald, cantante hispano-holandés.

2016.- Berta Cáceres, activista del medio ambiente y líder indígena hondureña.

2017.- Raymond Kopa, futbolista francés.

2019.- Mercedes Junco Calderón, periodista española, fundadora de la revista "Hola".

Santoral católico

San Emeterio de Calahorra

San Anselmo de Nonántola

Santa Artelaides

San Asterio, senador y mártir

Santa Catalina Drexel

San Celedonio de Calahorra

San Cleónico

San Eutropio de Amasea

Santa Cunegunda

San Marino de Cesarea

Santa Teresa Eustoquio Verzeri

San Ticiano, obispo

San Winwaleo

Beato Federico de Frisia

Beato Inocencio de Berzo Scalvinoni

Beato Jacobino de Canepacci

Beato Liberato Weiss

Beato Miguel Pío Fasoli da Zerbo

Beato Pedro Geremia

Beato Pedro Renato Rogue

Beato Samuel Marzorati

Celebraciones