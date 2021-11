Efemérides del 23 de noviembre: ¿Qué ocurrió un día como hoy?

ESTADOS UNIDOS.- Este martes 23 de noviembre te contamos las efemérides de hoy, desde los acontecimientos más importantes hasta nacimientos y defunciones ocurridas en esta fecha entre 1816 y 2020.

1800

1816.- El patriota colombiano Francisco Morales es fusilado por sus acciones revolucionarias contra las autoridades establecidas.

1851.- El escritor y polígrafo venezolano Andrés Bello, nombrado miembro honorario de la Real Academia Española por su "Gramática de la lengua castellana".

1851.- Se inaugura en la capital de México la plaza de toros llamada del Paseo Nuevo.

1889.- La primera gramola entra en funcionamiento en el Palais Royale Saloon de San Francisco.

1891.- Dimite el dictador de Brasil Deodoro de Fonseca y le sucede el vicepresidente, mariscal Floriano Peixoto.

1900

1914.- Se retiran de Veracruz, México, las últimas tropas estadounidenses de ocupación.

1916.- Alexander Trepov reemplaza al protegido de Rasputín, Boris Sturmer, como presidente del Consejo de ministros ruso.

1924.- Edwin Hubble publica el descubrimiento de la galaxia de Andrómeda, demostrando que la Vía Láctea no es la única del universo.

1936.- Sale a la venta en Estados Unidos el primer número de la emblemática revista "Life".

1963.- La BBC Television estrena el primer episodio de Doctor Who, la serie de televisión de ciencia ficción más longeva de la historia.

1975.- El dictador español Francisco Franco es enterrado en el Valle de los Caídos.

1981.- El escritor mexicano Octavio Paz, premio Cervantes de Literatura.

1987.- El presidente de El Salvador, Napoleón Duarte, publica el testimonio que implica a Roberto D'Aubuisson, líder de la extrema derecha, en el asesinato del arzobispo Romero en marzo 1980.

1991.- El solista de la influyente banda de rock británica Queen, Freddie Mercury confiesa que padece sida. Fallece al día siguiente en su casa de la lujosa calle de Knighsbridge de Londres, lejos de los flashes y la atención mediática que lo persiguieron en los multitudinarios conciertos ofrecidos en vida. Nacido en Tanzania y criado en la India, dejó atrás himnos como "I Want To Break Free", "Don't Stop Me Now" o "Bohemian Rhapsody".

1991.- Un decreto presidencial instituye el Día de la Armada de México, tras su destacada participación en la defensa de la independencia nacional.

1996.- El presidente ruso, Boris Yeltsin, ordena la retirada de las tropas de Chechenia, tras la primera guerra en esta república, que causó unos 100 mil muertos.

1996.- Tres etíopes secuestran un Boeing 727 que cubría la ruta entre Adis Abeba y Abiyán y exigen volar hacia Australia. Hacen caso omiso sobre la falta de combustible y el avión se precipita al océano Índico. Murieron 123 personas y 52 sobrevivieron.

2000

2003.- El presidente de Georgia, Eduard Shevardnadze, dimite acorralado por una revuelta popular pacífica.

2005.- Augusto Pinochet es procesado por fraude y corrupción, y queda bajo arresto domiciliario.

2005.- Ellen Johnson Sirleaf, presidenta de Liberia, la primera jefa de Estado de África que es elegida en las urnas.

2006.- Muere envenenado con polonio 210 en Londres, Alexander Litvinenko, ex agente del KGB ruso, conocido por sus críticas a Vladimir Putin.

2009.- Se registran las primeras colisiones de partículas en el acelerador CERN.

2009.- El presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad, inicia una gira por Brasil, Bolivia y Venezuela.

2011.- En Yemen, después de diez meses de protestas, el presidente Ali Abdullah Saleh acepta transferir el poder al vicepresidente, quien convocaría elecciones.

2011.- Las lluvias en Centroamérica dejan 120 muertos, 650 mil afectados y 90 mil evacuados desde octubre.

2017.- El político exiliado venezolano Antonio Ledezma deja de ser alcalde metropolitano de Caracas.

Nacimientos

1221.- Alfonso X "El Sabio", rey de Castilla y León.

1608.- Francisco Manuel de Melo, escritor hispanoportugués.

1760.- François Noël Babeuf, político francés.

1876.- Manuel de Falla, compositor español.

1883.- José Clemente Orozco, pintor y muralista mexicano.

1887.- Boris Karloff, actor británico.

1888.- Harpo Marx, actor estadounidense.

1927.- Angelo Sodano, religioso italiano y ex secretario de Estado Vaticano.

1933.- Krysztof Penderecki, director y compositor polaco.

1941.- Franco Nero, actor italiano.

1962.- Nicolás Maduro, político venezolano.

1962.- Carlinhos Brown, cantante y compositor brasileño.

1992.- Miley Cyrus, actriz y cantante estadounidense.

Defunciones

1407.- Luis de Valois, aristócrata francés.

1535.- Beatriz Galindo, escritora y humanista española.

1890.- Guillermo II, rey de Holanda.

1973.- José Alfredo Jiménez, compositor y cantante mexicano.

1976.- André Malraux, escritor y político francés.

1991.- Klaus Kinski, actor alemán.

1995.- Louis Malle, cineasta francés.

2002.- Roberto Matta, pintor y escultor chileno.

2005.- Isabel de Castro, actriz portuguesa.

2006.- Philippe Noiret, actor francés.

2008.- Richard Hickox, director de orquesta británico.

2011.- Gerald Laing, artista pop inglés.

2012.- José Luís Borau, cineasta, académico de Bellas Artes y de la Lengua español.

2012.- Larry Hagman, actor estadounidense.

2014.- Marion Barry, exalcalde de Washington (EU).

2020.- David N. Dinkins, primer alcalde de origen afroamericano de Nueva York.

Santoral católico

San Anfiloquio de Iconio

Santa Cecilia Yu So-sa

San Clemente I

San Clemente de Metz

San Columbano de Luxeuil

Santa Felicidad de Roma

San Gregorio de Agrigento

Santa Lucrecia de Mérida

Santa Mustiola

San Severino recluso

San Sisinio de Cícico

San Trudón de Sarquinium

Beata Margarita de Saboya

Beata María Cecilia Cendoya y Araquistain

Beato Miguel Agustín Pro

Celebraciones