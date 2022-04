Efemérides del 16 de abril: ¿Qué pasó un día como hoy?

ESTADOS UNIDOS.- Te contamos las efemérides del 16 de abril, los acontecimientos más importantes ocurridos una fecha como hoy entre 1828 y 2021.

1800

1866.- Guerra de la Triple Alianza (Argentina, Brasil y Uruguay) contra Paraguay, que duró hasta 1870 y costó a este país medio millón de muertos y la ruina económica.

1871.- Constitución del Imperio alemán, que permaneció vigente hasta la revolución de noviembre de 1918.

1900

1912.- La estadounidense Harriet Quimby se convierte en la primera mujer que cruza en avión el canal de la Mancha.

1924.- Fundado en Estados Unidos el estudio de cine Metro-Goldwyn-Mayer, fusión de Metro Pictures, Goldwyn Pictures y la Louis B. Mayer Company.

1947.- Bernard Baruch acuña el término "guerra fría" para describir la relación entre Estados Unidos y la Unión Soviética.

1948.- Se funda en París la Organización Europea de Cooperación Económica, uno de los primeros pasos para la unidad europea y el futuro Mercado Común.

1952.- El líder del Movimiento Nacionalista Revolucionario, Víctor Paz Estensoro, jura su cargo de presidente de la República de Bolivia.

1961.- Castro proclama el carácter socialista de la Revolución y estrecha lazos con la URSS.

1964.- La banda The Rolling Stones lanza su álbum debut y homónimo 'The Rolling Stones'.

1970.- Regresa a Santo Domingo el ex presidente Juan Bosch, que vivía voluntariamente exiliado en España.

1975.- Sony anuncia el lanzamiento de Betamax.

1984.- Fundación de la CHA (Comunidad Homosexual Argentina), la primera ONG de minorías sexuales de ese país.

1989.- Los uruguayos legitiman en referéndum la ley que exculpa a los militares de la dictadura.

1995.- Asesinado a balazos en Pakistán el niño de doce años Iqbal Masih, símbolo de la lucha contra la esclavitud infantil.

1996.- Los duques de York, el príncipe Andrés de Inglaterra y Sara Ferguson, anuncian su divorcio tras una separación de tres años.

Te puede interesar: Rusia y Ucrania: Moscú prohíbe la entrada al país a Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido, por la actitud "hostil" ante la guerra

2000

2000.- Muere en Tegucigalpa el ex presidente de Honduras, Policarpo Paz García, último gobernante militar del país y que propició la transición democrática.

2003.- Nace la Unión Europea de los 25 miembros tras la firma del Tratado de Adhesión de 10 socios del centro y este del continente.

2003.- La OMS identifica con un coronavirus al causante de la conocida como neumonía asiática (SARS).

2003.- Michael Jordan se retira del baloncesto en Filadelfia (Estados Unidos).

2007.- Un pistolero mata a 32 personas en la Universidad Politécnica de Virginia (EU) y se quita la vida.

2008.- El Senado chileno destituye por primera vez a un ministro desde el fin de dictadura en 1990.

2009.- El presidente de EU, Barack Obama, y su colega mexicano, Felipe Calderón, anuncian un acuerdo marco sobre energía y cambio climático.

2012.- La presidenta argentina, Cristina Fernández, anuncia el decreto de intervención de la petrolera YPF, participada por Repsol.

2012.- La escritora de origen puertorriqueño Quiara Alegría Hudes gana el premio Pulitzer a la mejor obra teatral por "Water by the Spoonful".

2013.- La tonadillera Isabel Pantoja es condenada a dos años de prisión por blanqueo de capitales, así como su expareja Julián Muñoz, que fue alcalde de la ciudad española de Marbella.

2014.- Más de 300 muertos, la mayoría estudiantes, en aguas de Corea del Sur tras hundirse el ferry surcoreanao Sewol.

2016.- Un terremoto de magnitud 7.8 en la escala de Richter causa al menos 670 muertos en Ecuador.

2017.- Aprobado en referéndum el sistema presidencialista impulsado por el jefe del Estado turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan.

2018.- El presidente de Bolivia, Evo Morales, llamó en la ONU a los movimientos indígenas de todo el mundo a movilizarse para combatir el capitalismo y proteger a la Madre Tierra.

Te puede interesar: Inundaciones históricas en Sudáfrica dejan casi 400 personas muertas

Nacimientos

1889.- Charles Chaplin, "Charlot", cineasta británico.

1921.- Peter Ustinov, actor británico.

1922.- Leo Tindemans, economista y político belga.

1927.- Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, Papa emérito.

1940.- Margarita II, reina de Dinamarca.

1955.- Henri de Nassau, gran duque de Luxemburgo.

2008.- Eleonor, princesa de Bélgica.

Defunciones

1828.- Francisco de Goya, pintor español.

1850.- Marie Thussaud, escultora francesa de figuras de cera.

1972.- Yusunari Kawabata, novelista japonés, Nobel de Literatura 1968.

1991.- David Lean, cineasta británico.

1992.- Andy Russel, cantante estadounidense.

1996.- Tomás Gutiérrez Alea, cineasta cubano.

1997.- Emilio Azcárraga Milmo, magnate mexicano propietario de Televisa.

2001.- Peter Maag, director de ópera y orquesta suizo.

2018.- Ivone Lara, cantante y compositora de samba brasileña.

2019.- Jörg Demus, pianista austríaco.

2020.- Luis Sepúlveda, escritor chileno.

2021.- Helen McCrory, actriz británica.

Santoral católico

Santa Engracia

San Benito José Labre

Santa Bernardita Soubirous

San Contardo de Brona

San Drogón

San Fructuoso de Braga

San Leónidas compañeras mártires

San Magno de las Órcadas

San Optato y compañeros mártires

Santo Toribio

Beato Joaquín de Siena

Celebraciones