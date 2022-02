Efemérides del 14 de febrero: ¿Qué pasó un día como hoy?

ESTADOS UNIDOS.- Te contamos las efemérides del 14 de febrero, los acontecimientos más importantes ocurridos una fecha como hoy entre 1400 y 2021.

1500

1503.- Una Real Cédula de Isabel la Católica designa los oficiales reales que dirigirán la Casa de Contratación de Indias, creada para fomentar el comercio y la navegación en los territorios españoles en ultramar.

1556.- El Arzobispo de Canterbury Tomás Cranmer es degradado por Roma de sus órdenes sagradas por su compromiso con la Reforma inglesa.

1600

1642.- Un voraz incendio abrasa completamente la ciudad de México.

1700

1779.- El navegante y capitán de la Marina Real británica, James Cook, es asesinado en Hawai por habitantes de la isla.

1800

1831.- El general y político Vicente Guerrero, líder independentista y presidente de México, es fusilado.

1895.- La obra teatral "La importancia de llamarse Ernesto", del escritor irlandés Oscar Wilde, se estrena en el St. James' Theatre de Londres.

1900

1902.- La Alianza Internacional para el Sufragio Femenino se constituye en Washington (EU).

1903.- Los imperios británico y alemán y el Reino de Italia acuerdan levantan el bloqueo naval a los puertos venezolanos a cambio del pago de deudas.

1912.- Arizona es admitido como el cuadragésimo octavo estado de los Estados Unidos.

1918.- El Gobierno soviético liderado por Vladimir Lenin establece en Rusia el calendario gregoriano en sustitución del juliano y el 1 de febrero pasa a ser directamente el 14 de febrero.

1924.- La multinacional tecnológica estadounidense CTR (Computing Tabulating Recording) es renombrada como IBM (International Business Machines).

1927.- Un fuerte terremoto causa más de 600 víctimas en Yugoslavia.

1931.- El general Dámaso Berenguer presenta su dimisión como presidente del Gobierno español al Rey Alfonso XIII.

1939.- El acorazado "Bismarck", el mayor de la marina de guerra alemana durante la Segunda Guerra Mundial, es botado en Kiel.

1946.- El Gobierno laborista británico promulga la ley que nacionaliza el Banco de Inglaterra, el más antiguo de los bancos nacionales de Europa.

1948.- Argentina y Venezuela firman un tratado de intercambio de carne por petróleo.

1950.- Mao Zedong y Iósif Stalin firman en Moscú (URSS) el Tratado de Amistad y Asistencia Mutua Chino-soviético.

1967.- El diario New York Times anuncia el hallazgo de unos manuscritos del genio renacentista Leonardo da Vinci en la Biblioteca Nacional de Madrid.

1967.- 14 países iberoamericanos firman el Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, conocido también como la "Declaración de Tlatelolco".

1970.- El grupo británico de rock The Who graba "Live at Leeds", su primer álbum en vivo, considerado uno de los mejores directos de todos los tiempos.

1972.- México establece relaciones diplomáticas por primera vez con la República Popular de China.

1983.- Ariel Sharon dimite como ministro de Defensa de Israel, acusado de instigar la matanza en los campos de palestinos de Sabra y Chatila (Beirut).

1988.- El presidente de Paraguay, Alfredo Stroessner, obtiene su séptima reelección con el 89 % de los votos y acusaciones de fraude electoral.

1989.- El ayatollah Jomeini condena a muerte por blasfemo a Salman Rushdie, autor de "Los versos satánicos".

1994.- Perfecto Gutiérrez, secretario general del Partido Socialdemócrata (PSD), es asesinado en Managua (Nicaragua).

2000

2003.- La oveja Dolly, el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta, es sacrificada debido a una enfermedad progresiva pulmonar.

2005.- Youtube, el principal servicio global de transmisión de vídeos en Internet, activa su dominio web.

2006.- Sophos detecta el primer virus que ataca el sistema operativo de los ordenadores de Apple, el Mac OS X, un troyano denominado Leap-A que se extiende a través del programa de mensajería iChat.

2012.- Un incendio en la cárcel de Comayagua (Honduras) provoca la muerte de 360 presos.

2018.- Un joven mata a 17 personas en un tiroteo en una escuela de Florida (EU).

Nacimientos

1898.- Jorge Mañach, escritor y político cubano.

1942.- Michael Bloomberg, político estadounidense, fue alcalde de Nueva York.

1943.- Marceo Parker, saxofonista de jazz estadounidense.

1944.- Alan Parker, cineasta británico.

1945.- Príncipe Soberano Hans Adam II de Liechtenstein.

1947.- Tim Buckley, músico estadounidense.

1949.- Rafael A. Calderón, ex presidente de Costa Rica.

1964.- Gianni Bugno, campeón ciclista italiano.

1987.- Edinson Cavani, futbolista uruguayo.

1992.- Christian Eriksen, futbolista danés.

1994.- Becky Hill, cantante y compositora inglesa.

Defunciones

1400.- Ricardo II, rey inglés.

1831.- Vicente Guerrero, insurgente independentista mexicano.

1929.- Tom Burke, atleta estadounidense.

1952.- Maurice De Waele, ciclista belga.

1975.- P.G. Wodehouse, escritor inglés.

2004.- Marco Pantani, ciclista italiano.

2009.- Louei Bellson, bateria de jazz estadounidense.

2015.- Michele Ferrero, empresario italiano.

2020.- Reinbert de Leeuw, director de orquesta, pianista y compositor holandés.

2021.- Carlos Menem, político argentino, fue presidente del país.

Santoral católico

San Cirilo de Tesalónica

San Metodio de Tesalónica

San Valentín

Santa Alejandra de Egipto

San Antonino

San Auxencio

San Eleucadio

San Juan Bautista de la Concepción García

San Nostriano

San Vital

San Zenón

Beato Vicente Vilar David

Celebraciones