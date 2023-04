Efemérides del 12 de abril: ¿Qué pasó un día como hoy?

ESTADOS UNIDOS.- Te contamos las efemérides del 12 de abril, los acontecimientos más importantes ocurridos una fecha como hoy entre 1539 y 2022.

1800

1861.- Comienza la Guerra de Secesión entre los Estados del Norte y los del Sur de la Unión norteamericana.

1877.- Tras el asesinato de Juan Bautista Gill, asume la presidencia de Paraguay Higinio Uriarte, que inicia un periodo de terror para sofocar los levantamientos.

Te puede interesar:

1900

1932.- Entran en erupción ocho volcanes de la cordillera andina, con tal violencia que sus cenizas llegan por occidente a la ciudad chilena de Valparaíso y por oriente hasta Buenos Aires y Montevideo.

1944.- Estreno en Nueva York de la versión completa de "El amor brujo", de Manuel de Falla.

1950.- El príncipe Rainiero sube al trono de Mónaco.

1954.- Bill Haley y sus Cometas graban Rock Around the Clock, una de las canciones más importantes en la historia del rock and roll.

1955.- Gran victoria contra la poliomielitis: se informa de que la vacuna Salk resulta eficaz en el 80 por cien de los casos.

1961.- El soviético Yuri Gagarin realiza un vuelo de 1 hora y 48 minutos a bordo de la nave Vostok I fuera de la atmósfera terrestre, con lo que se convierte en el primer cosmonauta de la historia.

1985.- Mueren 18 personas y 82 resultan heridas en un atentado contra el restaurante "El Descanso", en las afueras de Madrid, que se atribuye la Yihad Islámica.

1999.- El arquitecto británico Norman Foster gana el Premio Pritzker de arquitectura.

1999.- El presidente de los Estados Unidos Bill Clinton es citado por la Corte Suprema por falso testimonio en el escándalo de sus relaciones sexuales con la becaria Mónica Lewinsky.

2000

2002.- Asume el poder en Venezuela un Gobierno de transición encabezado por el empresario Pedro Carmona.

2003.- Hungría aprueba en referéndum su ingreso en la Unión Europea.

2014.- Un gigantesco incendio en Valparaíso (Chile) deja doce muertos y 8 mil damnificados.

2019.- La Corte Penal Internacional rechaza autorizar la investigación solicitada por la Fiscalía para examinar supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Afganistán por tropas de EU, talibanes y autoridades del país.

2019.- Al menos 24 personas mueren en el derrumbe de dos edificios en Río de Janeiro, que habían sido construidos de manera irregular en un área controlada por grupos parapoliciales.

2022.- La policía multa al primer ministro británico, Boris Johnson, y al titular de Economía, Rishi Sunak, por fiestas en Downing Street durante el confinamiento por la pandemia.

Te puede interesar:

Nacimientos

1539.- Garcilaso de la Vega, "El Inca", historiador y militar español, nacido en Cuzco.

1908.- Carlos Lleras Restrepo, expresidente de Colombia.

1933.- Montserrat Caballé, cantante lírica española.

1942.- Carlos Reutemann, ex piloto de rallies y político argentino.

1947.- Tom Clancy, escritor estadounidense.

1950.- Flavio Briatore, ex director italiano de la escudería Renault de Fórmula Uno.

1956.- Andy García, actor estadounidense.

1962.- Carlos Sainz, corredor de rallies español.

Defunciones

1555.- Juana de Castilla, hija de los Reyes Católicos y madre de Carlos I.

1945.- Franklin D. Roosevelt, cuatro veces presidente de Estados Unidos.

1975.- Josephine Baker, cantante y bailarina estadounidense.

2004.- Juan Valderrama Blanca, "Juanito Valderrama", cantaor español.

2017.- Michael Ballhaus, director de fotografía alemán.

2018.- Sergio Pitol, escritor mexicano.

2020.- Carlos Seco Serrano, historiador español.

Santoral católico

San Julio I papa

San Alferio

San Basilio de Pario

San Constantino

San Damián de Pavía

San David Uribe

San Erkembodone

San José Moscati

San Sabas Godo

Santa Sofía de Fermo

Santa Visia de Fermo

San Zenón de Verona

Beato Lorenzo de Lisboa

Celebraciones