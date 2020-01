EU tiene video sobre ovni que causaría daños a la seguridad nacional, revelan

WASHINGTON.-El Departamento de Defensa tiene informes clasificados de alto secreto y un video clasificado sobre un incidente ovni, informa Fox News.

La Marina de los EU reconoció la existencia de la información, que se refiere a un encuentro en 2004 entre el USS Nimitz y extraños objetos aéreos desconocidos, en respuesta a una solicitud de registros públicos de Vice.

El año pasado, la Armada reconoció por primera vez que tres videos de ovnis, uno del incidente del USS Nimitz de 2004 y dos de 2015, eran videos reales de objetos voladores no identificados.

Respondiendo a la solicitud basada en la Ley de Libertad de Información hecha por parte del medio Vice, la Armada dijo que había "descubierto ciertas diapositivas informativas que están clasificadas como TOP SECRET. Una revisión de estos materiales indica que actualmente son TOP SECRET (de alto secreto) Marcado y Clasificado según la Orden Ejecutiva 13526 y la Autoridad de Clasificación Original ha determinado que la liberación de estos materiales causaría daños excepcionalmente graves a la Seguridad Nacional de los Estados Unidos".

"También hemos determinado que ONI (Oficina Naval de Inteligencia) posee un video clasificado SECRETO para el cual ONI no es la Autoridad de Clasificación Original", continuó la carta.

Vice reportó que un portavoz del Pentágono dijo que la Marina tiene el video del misterioso incidente en su poder, pero no tiene planes de liberarlo.

"Sin embargo, puedo decirle que la fecha del video del USS Nimitz de 2004 es el 14 de noviembre de 2004", dijo el portavoz a Vice.

"También puedo decirle que la duración del video que ha estado circulando desde 2007 es la misma que la duración del video fuente. No esperamos lanzar este video".

El año pasado, el reconocimiento de la Marina de los Estados Unidos de que los videos de 2004 de un encuentro con ovnis fue real ha causó mucha consternación.

Ahora, un nuevo informe indicó que dos "individuos desconocidos" le dijeron a varios oficiales navales que presenciaron el evento, conocido como el incidente OVNI del USS Nimitz, que eliminaran la evidencia.

El informe, publicado en Popular Mechanics, cita entrevistas con cinco veteranos de la Marina que discutieron lo que experimentaron en ese momento mientras navegaban en el USS Princeton el 14 de noviembre de 2004, frente a las costas del Sur de California.

Uno de los hombres, Gary Voorhis, dijo que estaba conversando con algunos de los técnicos del radar del USS Princeton cuando los escuchó hablar sobre "señales fantasmas" y "desorden" en el sistema.

Gary Voorhis, Jason Turner, Patrick Hughes, Ryan Weigelt y Kevin Day dicen que estaban enlistados en la Marina cuando el encuentro con los ovnis y el USS Nimitz ocurrió en noviembre de 2004.

El comandante de la Armada, David Fravor, expresó dudas sobre la veracidad de las historias que los cinco soldados han contado sobre el incidente.

En respuesta, los cinco dijeron que es decepcionante saber que Fravor no cree en sus relatos.

Asimismo, defendieron sus afirmaciones e insistieron en que la única razón por la que decidieron revelar sus nombres fue para apoyar a Fravor y sus compañeros marineros.

Voorhis, único técnico de sistemas a bordo en ese momento, dijo que pensaron que los avistamientos se debían a un mal funcionamiento en el radar y que el hardware de alta tecnología tuvo que ser recalibrado para despejar dudas.

“Una vez que terminamos toda la recalibración y lo volvimos a poner en marcha, las pistas eran más nítidas y claras (de los ovnis)", dice Voorhis.

“A veces estaban a una altitud de 80 mil o 60 mil pies. Otras veces estaban alrededor de 30 mil pies, yendo como 100 nudos de un momento a otro”, recuerda sobre las lecturas del radar.

Day, que se encontraba en el Centro de Información de Combate de Princeton y se desempeñaba como jefe principal especialista en operaciones, vigilaba el espacio aéreo, a cargo de proteger al grupo de ataque.

"La razón por la que digo que son raros [es] porque aparecían en grupos de cinco a diez a la vez y estaban muy cerca unos de otros. Estaban a 28 mil pies de unos a otros e iban a cien nudos hacia el sur de un momento a otro”, externó Day en el documental en el que revelaron su identidad.

La Marina eventualmente envió aviones de combate para analizar los objetos, y uno logró que se filmara en video: La ahora famosa cinta en blanco y negro que se lanzó públicamente en 2017.

Junto con ese video hubo dos más que posteriormente fueron publicados por el New York Times.

Los videos en cuestión, conocidos como "FLIR1", "Gimbal" y "GoFast", fueron filtrados originalmente al New York Times y a The Stars Academy of Arts & Science, cofundado por el ex rockero de Blink 182 Tom DeLonge.

Recientemente, la Marina de los EU ha reconocido las imágenes que supuestamente muestra a ovnis volando por los aires.

Y aunque los funcionarios dijeron

que no saben qué son los objetos, tampoco dieron indicios de qué podrían ser.

Los objetos vistos en tres clips de video militares desclasificadas son "fenómenos aéreos no identificados", confirmó a CNN el portavoz de la Marina Joe Gradisher.

Las grabaciones, liberadas entre diciembre de 2017 y marzo de 2018 por The Stars Academy of Arts & Science, parecen mostrar objetos oblongos de rápido movimiento capturados por sensores infrarrojos avanzados.

Dos de los videos, ambos de 2015, contienen audio de pilotos de combate estadounidenses que intentan dar sentido a lo que están viendo.

"Es un maldito dron, hermano", le dice un piloto a su colega en el primer clip.

"¡Dios mío! Todos van contra el viento".

"¡Mira esa cosa, amigo!"

Gradisher declaró que la transparencia de la Marina sobre los fenómenos aéreos no identificados se realiza en gran medida para alentar a los alumnos a informar sobre "incursiones raras" que ven en el aeródromo, lo que amenaza la seguridad de los pilotos.

"Durante muchos años, nuestros aviadores no informaron estas incidencias debido al estigma asociado con la terminología y las teorías sobre lo que puede o no estar en esos videos", dijo.

La única forma de descubrir cuáles son esos objetos, agregó, es alentar a los alumnos a informarlos cuando los vean.

El presidente Donald Trump declaró que se le informó sobre los avistamientos de objetos voladores no identificados por parte de los pilotos de la Marina, pero se mostró escéptico sobre la existencia de ovnis.

"Quiero que crean lo que quieran", dijo Trump a George Stephanopolous de ABC News a principios de este año, refiriéndose a los pilotos de la Marina. "Tuve una reunión muy breve al respecto. Pero la gente dice que está viendo ovnis. ¿Lo creo? No particularmente".

En diciembre de 2017, Fox News informó que el Pentágono había establecido en secreto un programa para investigar los ovnis a pedido del ex senador Harry Reid, demócrata por Nevada, quien expresó su deseo a principios de este año de que los legisladores realicen audiencias públicas sobre lo que los militares saben al respecto.

A bordo del Nimitz, Hughes, un suboficial, desconoció los objetos.

En cambio, como técnico de aviación, se centró en su trabajo de grabar en el disco duro de los aviones de alerta temprana.

"Los llamamos bloques, contienen el software para grabar lo que la tripulación aérea ve durante el vuelo", dijo Hughes en una entrevista en YouTube.

Estaba realizando la tarea de rutina el 14 de noviembre, dice, sin saber que lograría interceptar los misteriosos objetos.

Después de que se revisaron los bloques de datos, Hughes dijo que su oficial al mando acudió a él con dos individuos desconocidos.

“No estaban en el barco antes, y no los vi venir. No estoy seguro de cómo llegaron allí“, dijo Hughes sobre los dos hombres.

El oficial al mando ordenó a Hughes que entregara las unidades aseguradas.

"Los pusimos en las bolsas, él los tomó, luego él y los dos oficiales anónimos se fueron", dice Hughes, según publica el medio Popular Mechanics.

Con información de Fox News, Daily Mail y CNN