EU se prepara para posibles represalias iranís tras muerte de Qassem Soleimani

WASHINGTON (AP) - Funcionarios estadounidenses se prepararon para que Irán responda al asesinato de su general más poderoso , señalando una mayor disposición militar en el país y preparándose para un posible intento de "ojo por ojo" en la vida de un comandante militar estadounidense.

Advirtieron a los barcos a través de las vías fluviales del Medio Oriente cruciales para el suministro de energía global sobre la "posibilidad de una acción iraní" contra los intereses marítimos de Estados Unidos en la región.

El presidente Donald Trump ordenó el ataque del 2 de enero contra el general Qassem Soleimani , jefe de la élite Quds Force de Irán, después de la muerte de un contratista estadounidense en Irak.

Ahora, en medio de manifestaciones masivas del período de duelo público de Irán para Soleimani y un informe de la televisión estatal de una estampida mortal en su funeral, los funcionarios creen que los próximos pasos del enemigo de Estados Unidos determinarán el curso final de la última crisis.

Si bien las autoridades dicen que la inteligencia estadounidense no tiene claro si los últimos movimientos militares de Irán están diseñados para reforzar las defensas de Teherán o prepararse para un ataque ofensivo, Estados Unidos continúa reforzando sus propias posiciones en la región, incluido el reposicionamiento de algunas fuerzas. Un funcionario informó que Estados Unidos anticipó un ataque "mayor" de algún tipo dentro del siguiente día o dos.



El lunes, el secretario de Defensa, Mark Esper, dijo que no se había tomado una decisión sobre la retirada de las tropas de Irak. Las facciones pro iraníes en el Parlamento iraquí han presionado para expulsar a las tropas estadounidenses tras el asesinato de Soleimani en suelo iraquí. Esper habló con los periodistas después de que circulara una carta de un general de la Marina de los EU que parecía sugerir que se había ordenado una retirada en respuesta a una votación del Parlamento iraquí durante el fin de semana. "No ha habido decisión alguna de abandonar Irak", dijo Esper.



El martes, la Administración Marítima de EE. UU. Emitió la advertencia para los barcos, citando las crecientes amenazas después del asesinato de Soleimani. Los petroleros fueron atacados el año pasado en ataques mineros que Estados Unidos culpó a Irán. Teherán negó ser responsable, aunque se apoderó de los petroleros alrededor del crucial Estrecho de Ormuz, la estrecha boca del Golfo Pérsico a través del cual viaja el 20% del petróleo crudo del mundo.



La muerte de Soleimani, que ha provocado grandes protestas, un mayor desarrollo nuclear y nuevas amenazas de violencia, ha planteado la posibilidad de un conflicto amplio e impredecible en el Medio Oriente y ha aumentado las tensiones entre Irán y Estados Unidos.



Mientras tanto, Estados Unidos dijo que no emitirá una visa para que el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammed Javad Zarif, asista a una reunión de la ONU esta semana. Estados Unidos, que ha restringido severamente los movimientos de diplomáticos iraníes en Nueva York en el pasado, sostiene que no hubo tiempo suficiente para procesar la solicitud de visa.



Las dos naciones han pasado de un brote a otro desde que Trump comenzó su campaña de "máxima presión" contra Irán poco después de asumir el cargo. Abrogó el acuerdo nuclear de 2015 y volvió a imponer sanciones económicas aplastantes, ambos pasos destinados a evitar que Irán obtenga un arma nuclear y disuadir el tipo de agresión regional encabezada por Soleimani.



Dos funcionarios estadounidenses, hablando bajo condición de anonimato para discutir discusiones internas, dijeron que atacar a Soleimani no era representativo de un cambio generalizado en la política estadounidense hacia Irán, a pesar de los comentarios del secretario de Estado Mike Pompeo el domingo de que Estados Unidos estaba apuntando a los "tomadores de decisiones reales de Irán". "En lugar de su red de aliados proxy. Trump ha sostenido en repetidas ocasiones que no está buscando un "cambio de régimen" en Irán, como lo han impulsado algunos de sus asesores más agresivos.



Aún así, el ataque de Trump contra Soleimani, una figura venerada en Irán cuya muerte provocó grandes manifestaciones de ira y dolor, fue una decisión arriesgada que sus predecesores republicanos y demócratas optaron por no tomar por temor a que Estados Unidos e Irán estuvieran más cerca del conflicto.



Los funcionarios estadounidenses también son conscientes de que Irán podría tratar de atacar a un líder estadounidense de alto nivel en un movimiento "ojo por ojo", potencialmente un comandante militar.



Un funcionario dijo que algunos barcos iraníes se han extendido, y aunque la intención no está clara de inmediato, podrían moverse rápidamente para atacar.



El ejército estadounidense ha aumentado la protección de sus fuerzas, particularmente en Irak. Las autoridades dijeron que varios de los soldados recientemente desplegados de la 1ª Brigada de la 82 División Aerotransportada se habían mudado a Irak desde Kuwait para aumentar la seguridad de los estadounidenses allí. El ejército de Estados Unidos dejó de entrenar a las fuerzas iraquíes para centrarse en la protección de la fuerza, dijeron las autoridades.



Hasta el lunes, dijeron las autoridades, no había habido una orden o recomendación ampliamente distribuida para aumentar la seguridad en las instalaciones militares en todo el mundo. En cambio, las decisiones se dejaban en manos de los comandantes.



La preocupación del ejército estadounidense sobre su vulnerabilidad al ataque iraní en la región del Golfo Pérsico ha estado en un estado elevado desde aproximadamente mayo, cuando la administración informó que estaba recibiendo indicios de inteligencia de que Irán estaba planeando ataques contra los intereses estadounidenses en Irak y en otras partes de la región. El Pentágono envió fuerzas adicionales al Golfo en ese momento, y en julio llegó a un acuerdo con el gobierno de Arabia Saudita para enviar fuerzas estadounidenses a una gran base en el desierto saudí, en un rango menos obvio de misiles iraníes.



El principal centro de operaciones aéreas militares estadounidenses en todo el Medio Oriente se encuentra en la base aérea de al-Udeid en Qatar, dentro del alcance fácil de los misiles iraníes. Las fuerzas estadounidenses también están estacionadas en los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. La 5ª Flota de la Armada, que opera en toda la región, tiene su sede en Bahrein.



Mientras tanto, en Capitol Hill en los Estados Unidos, los demócratas prepararon resoluciones en gran medida simbólicas bajo la Ley de Poderes de Guerra para limitar las acciones militares del presidente con respecto a Irán. En una carta dirigida a los demócratas de la Cámara de Representantes, la presidenta Nancy Pelosi calificó el ataque aéreo contra Soleimani como "provocativo y desproporcionado" y dijo que "había puesto en peligro a nuestros miembros del servicio, diplomáticos y otros al arriesgarse a una grave escalada de tensiones con Irán".



El Congreso, que tiene el único poder de declarar la guerra, se ha quejado de que Trump no notificó por adelantado su ataque aéreo en Bagdad. Trump cumplió con el plazo de 48 horas requerido por la Ley de Poderes de Guerra para notificar al Congreso después del ataque mortal con aviones no tripulados. El documento fue clasificado y no se lanzó ninguna versión pública.



Los senadores recibirán una sesión informativa el miércoles sobre la situación, según una persona familiarizada con la reunión. Se espera que hablen Pompeo, Esper, el director de la CIA, Gina Haspel, y el general del ejército Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto. También se espera que la Cámara sea informada esta semana.



La consejera de la Casa Blanca, Kellyanne Conway, hablando el lunes sobre "Fox & Friends", desestimó las quejas de los demócratas sobre la notificación como una "acción partidista".



Pelosi dijo que la notificación "plantea más preguntas de las que responde. Este documento plantea preguntas serias y urgentes sobre el momento, la manera y la justificación de la decisión de la Administración de entablar hostilidades contra Irán ", dijo.



En declaraciones a los periodistas el lunes, el general Milley insistió en que la inteligencia en la que Trump basó su decisión de matar a Soleimani exigió medidas urgentes.