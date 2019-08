EU sanciona a dos empresas de Taiwán por comerciar con Corea del Norte

Washington.- El Gobierno estadounidense sancionó este viernes a dos empresas y dos individuos taiwaneses y a una compañía de Hong Kong por comerciar de manera ilícita con Corea del Norte para eludir ciertas sanciones de las Naciones Unidas (ONU) que restringen la importación de productos derivados del petróleo.



El Tesoro implementará y aplicará las sanciones existentes de EE. UU. y de la ONU a las personas, entidades y embarcaciones involucradas en transferencias ilícitas de buque a buque (STS, en sus siglas en inglés) con barcos con bandera de Corea del Norte", señaló el subsecretario de ese departamento, Sigal Mandelker, en un comunicado.



El "número dos" del secretario Steven Mnuchin advirtió que las compañías navieras que comercian con Corea del Norte "se exponen a un riesgo significativo de sanciones, a pesar de las prácticas engañosas que intentan emplear".



De este modo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) puso en su lista negra a los taiwaneses Huang Wang Ken y Chen Mei Hsiang, a las empresas con sede en Taiwán Jui Pang Shipping Co Ltd (Jui Pang) y Jui Zong Ship Management Co Ltd (Jui Zong), así como a la entidad con sede en Hong Kong Jui Cheng Shipping Company Limited (Jui Cheng) por realizar "al menos una importación o exportación significativa de productos, servicios o tecnología a Corea del Norte".



El Gobierno estadounidense consideró que el "uso continuado" de Corea del Norte de transferencias ilegales de STS para importar petróleo refinado viola "de manera directa" varias resoluciones de la ONU.



"Además de las transferencias STS, Corea del Norte está obteniendo petróleo refinado a través de entregas que se hacen directamente a su país desde buques tanque que no tienen su bandera y que tampoco son notificadas a la ONU por ningún Estado miembro", agregó.



Las sanciones bloquean todos los activos que las compañías o sus representantes puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe a personas o entidades de EE.UU. mantener relaciones comerciales o financieras con los designados por el Tesoro.