EU rinde homenaje a Picasso por el 50 aniversario de su muerte

WASHINGTON.- En el marco del 50 aniversario de la muerte de Pablo Picasso, Estados Unidos ha decidido sumarse al homenaje con un total de siete exposiciones a lo largo de todo el país para rememorar la vida y obra del pintor malagueño.

"Los paisajes de Picasso: Fuera del límite" fue la primera en inaugurarse el pasado fin de semana en "The Mint Museum" en Charlotte, Carolina del Norte. Dicha exposición se centrará en la obra paisajística de Picasso.

De acuerdo con los organizadores, se explora el vínculo del pintor con este género de la pintura, pues la relación existió desde que era un estudiante. La exposición podrá visitarse hasta el 21 de mayo, pues se moverá a Ohio a partir del 24 de junio.

Gran parte del legado de Picasso se encuentra en París

Durante una entrevista con el medio español EFE, el comisionado del Año Picasso en España, Carlos Alberdi, explicó que "el pasisajismo de Picasso es una cosa que se había trabajado poco".

Alberdi señaló que esta colaboración es muy importante para que dichas exposiciones vean la luz, ya que por razones históricas España no tiene muchos de sus cuadros y gran parte de su legado se encuentra en París: "Si no fuera por el (museo) Picasso París, que es el gran prestador, no sería tan fácil hacer esta actividad".

Además, destacó que la llegada de esta iniciativa a Estados Unidos es "sumamente importante", ya que refleja el triunfo de Picasso en Nueva York y otras regiones del país por ser el "ejemplo máximo de libertad creativa".

