EU está de vuelta para liderar el mundo: Biden

DELAWARE, EU.- El virtual Presidente electo Joe Biden presentó este martes a su equipo de seguridad, demostrando cómo dará la vuelta a las políticas de Trump, señalando a expertos del sistema demócrata para ser algunos de sus más altos asesores y declarando que "Estados Unidos está de vuelta".

Los nomibrados en el Gabinete de Biden son veteranos de Washington que tienen lazos con la Administración del ex Presidente Barack Obama; también, representan un cambio respecto al equipo de Trump, conformado en su mayoría por hombres blancos, en cambio, Biden eligió a varias mujeres y personas de color.



"Juntos, estos servidores públicos restaurarán a Estados Unidos globalmente, su liderazgo global y su liderazgo moral", dijo Biden desde un teatro en Wilmington, Delaware.



"Es un equipo que refleja el hecho de que Estos Unidos está listo para liderar el mundo, no para retirarse de él".



El Gabinete del demócrata comprende al abogado Alejandro Mayorkas para Seguridad Nacional; Antony Blinken, un veterano de política exterior con 20 años de cercanía con Biden, para el Departamento de Estado; la diplomática Linda Thomas-Greenfield como representante ante la ONU, y a Jake Sullivan como asesor de seguridad.



Avril Haines, ex directora interina de la CIA, fue nombrada como Directora de Inteligencia Nacional, como la primera mujer en ocupar el cargo. El ex Secretario de Estado John Kerri fungiría como enviado especial sobre el cambio climático. Estos dos puestos no requieren confirmación del Senado.



Se contempla que Biden recurra a la ex presidenta de la Reserva Federal Janet Yellen como secretaria del Tesoro.



"Al Senado de Estados Unidos: espero que estos destacados candidatos reciban una pronta audiencia, y que podamos trabajar de buena fe con el otro lado para avanzar por el país", dijo Biden este martes.

Las criticas no se dejaron esperar de agunos senadores republicanos, y quienes, todavía no han reconocido el triunfo de Biden sobre el Presidente Donald Trump.

Rubio, miembro del Comité de Relaciones Exteriores, que tiene jurisdicción sobre los candidatos para el Departamento de Estado, escribió en Twitter que los elegidos para el Gabinete de Biden "serán corteses y ordenados guardianes del declive de Estados Unidos".



El senador Tom Cotton citó las críticas de 2014 del ex secretario de Defensa Robert Gates de que Biden se ha equivocado en "casi todas" las cuestiones importantes de política exterior, escribió Cotton en Twitter.

Con información de Reforma