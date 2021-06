EU desvela plan nacional para frenar la amenaza del "terrorismo doméstico"

WASHINGTON.- El fiscal general de EE.UU., Merrick Garland, alertó este martes de que el número de investigaciones sobre "terrorismo doméstico" ha aumentado "significativamente" este año, y apuntó al supremacismo blanco y las milicias antigubernamentales como los mayores riesgos actuales.

En su discurso, Garland presentó una nueva estrategia nacional para combatir el terrorismo doméstico en EE.UU., que incluye más recursos y la contratación de más agentes y funcionarios en el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional.

Garland remarcó que actualmente el "mayor riesgo" proviene de grupos violentos alentados por "motivos raciales o ideológicos".

No obstante, precisó que las autoridades se centran "en la violencia, no en la ideología", ya que en EE.UU. "no se investiga a la gente por sus creencias".