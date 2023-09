EU asegura que Corea del Norte "pagará un precio" si suministra armas a Rusia

WASHINGTON.- Las negociaciones sobre armamento entre Rusia y Corea del Norte avanzan activamente, informó este martes un funcionario estadounidense, quien advirtió al líder Kim Jong Un que su país pagará un precio por suministrar armas a Moscú para usarlas en su guerra en Ucrania.

El suministro de armas a Rusia hará que Corea del Norte "pague un precio en la comunidad internacional", declaró Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional a periodistas en la Casa Blanca.

Más temprano este martes, el Kremlin indicó que no tenía “nada que decir” respecto a las declaraciones hechas por funcionarios estadounidenses de que Kim planeaba viajar a Rusia este mes para reunirse con Vladimir Putin y discutir el suministro de armas a Moscú.

Kim espera que continúen las conversaciones sobre armamento, dijo Sullivan, incluso a nivel de líderes y "tal vez incluso en persona".

"Hemos seguido exprimiendo la base industrial de defensa de Rusia", sostuvo Sullivan, que destacó que Moscú está "buscando cualquier fuente que pueda encontrar" para bienes como municiones.

Seguiremos pidiendo a Corea del Norte que cumpla sus compromisos públicos de no suministrar armas a Rusia que acabarán matando a ucranianos", agregó Sullivan.

Kim viajaría a Rusia este mes para reunirse con Putin

Kim planea viajar a Rusia en septiembre para reunirse con Putin y discutir la posibilidad de suministrar armas para la guerra en Ucrania, informó el lunes (ayer) el New York Times, que citó fuentes estadounidenses y de sus aliados.

Al ser consultado sobre si podía confirmar las conversaciones entre los países y los planes que involucran a sus líderes, Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, dijo: "No, no puedo. No hay nada que decir al respecto".