EU: Walmart reduce apoyo a sus trabajadores que enfermen de Covid-19

ESTADOS UNIDOS.- De acuerdo con una nueva política de la empresa Walmart, sus trabajadores que den positivo a Covid-19, recibirán solamente una semana de licencia pagada y no dos.

Esto de acuerdo a un memorando enviado el martes pasado a los empleados de dichas tiendas y que establece que quienes se contagien del virus solo son elegibles para recibir una semana de trabajo pagada.

Tal decisión fue tomada por la compañía de supermercados debido a las recomendaciones actualizadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que la semana pasada anunció que los enfermos de Covid deberán aislarse solo por 5 días y no 10 como fue anteriormente.

Actualmente Walmart cuenta con aproximadamente 1.6 millones de trabajadores, y se encuentra entre las primeras empresas en reducir la licencia pagada por Covid-19, lo que a su vez podría servir como referencia para otras empresas importantes.

Esta medida se presenta en medio de la escasez significativa de trabajadores, productos, aumento de inflación y costos disparados de transportes producidos por un aumento de casos de Covid-19.

Mucha gente no quiere ir a trabajar porque tienen miedo o están contrayendo el coronavirus (…) Pero yo no puedo permitirme no venir a trabajar", dijo Peter Naughton, de 46 años, vendedor de productos electrónicos en Walmart.