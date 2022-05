EU: Padres son criticados por permitir que su hijo 6 años corriera un maratón completo

OHIO.- Un niño de 6 años completó un maratón junto a sus padres, quienes son corredores desde hace tiempo. Después de que el padre publicara en Instagram que su hijo estaba “luchando físicamente y quería tomar un descanso cada tres minutos” la familia fue criticada de abuso.

El evento deportivo al que asistió la familia el pasado domingo fue el Flying Pig Marathon, una carrera de 26,2 millas que se realiza en la ciudad de Cincinnati. Una de las reglas del maratón es que los participantes deben ser mayores de 18 años.

A Rainer, el niño de 6 años, le tomó más de 8 horas y media completar el maratón.

De acuerdo a Noticias del Mundo, los Crawford son una familia de ocho. Tienen un canal de Youtube donde cuentan sus aventuras, además tienen presencia en otras redes sociales. Este fue su primer maratón como familia.

En la publicación el padre dijo también que cuando llevaban 7 horas e iban en la milla 20, Rainer lloraba y se movía muy lento, así que le prometió que si continuaba le compraría dos barras de Pringles. Luego mencionó que quedó muy impresionado por las habilidades de su hijo.

Desde entonces ha habido varias protestas y acusaciones contra la familia. Kara Goucher, una atleta olímpica, escribió en Twitter:

No sé quién necesita escuchar esto, pero un niño de seis años no puede imaginar lo que le hará un maratón, físicamente. Un niño de seis años no entiende lo que es abrazar la miseria. Un niño de seis años que está 'luchando físicamente' no se da cuenta de que tiene derecho a parar y debería hacerlo.