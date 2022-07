EU: Niño apuñalado señala a su asesino antes de morir; la culpable es su madre

Estados Unidos.- En Nuevo México, un niño apuñalado fatalmente en su propia cama logró, con su último aliento, revelar la identidad de su asesino a los investigadores.

Bruce Johnson Jr., de 11 años, le dijo a la policía en el hospital que su propia madre lo había apuñalado, poco antes de morir a causa de múltiples puñaladas.

El padre del niño, Bruce Sr., llamó al 911 después de despertarse entre gritos y encontrar a su hijo gravemente herido en su casa en la ciudad de Hobbs, en Nuevo México.

Bruce Sr. encontró a Mary Johnson, la madre del niño y su exesposa, inconsciente en otra habitación con heridas de arma blanca 'autoinfligidas' en el pecho.

Los servicios de emergencia llegaron a la 1 a. m. y llevaron a la pareja al hospital local, donde Bruce Jr. fue declarado muerto a las 4:19 a. m.

Mary fue estabilizada y trasladada a un hospital en Lubbock, Texas, donde se emitió una orden de arresto contra ella por asesinato en primer grado.

La Oficina del Sheriff del condado de Lea dijo: "El señor Johnson les dijo a los agentes que estaba dormido cuando escuchó a su hijo gritar". Agregaron que Bruce Sr. "encontró a su hijo en su habitación, acostado en la cama con heridas de arma blanca."

Los investigadores revelaron que Bruce Sr. se había mudado a Hobbs desde Oklahoma, llevándose a Bruce Jr. con él por las acusaciones de que Mary había estado abusando del niño.

Mary, de quien se cree que sufre una enfermedad mental, supuestamente fue violenta con su hijo en al menos dos ocasiones, lo que llevó al padre del niño a planear solicitar el divorcio en un esfuerzo por salvaguardar al niño.

No está claro qué enfermedad mental padecía, pero en junio, de manera extraña, Mary Johnson publicó un video que decía: "¡Consigue tu título de Dios para convertirte en un Dios! Todo lo que necesitas hacer es creer en ti mismo, respetar a los demás y difundir la bondad."

En otra publicación, Mary escribió: "Mi hijo y yo descubrimos que puede escuchar cada maldita cosa que estoy pensando. ¡No me gusta este Dios! ¡Mi hijo no necesita estar escuchándome hablar contigo! ¿Alguna otra madre tiene este problema o vuelvo a caer en esa categoría del 2%? ¡Por eso no quiero hijos! No me dan libertad. Me escucha escribir, pensar, leer, dormir... ¿Quién quiere ser Madre Dios?