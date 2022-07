EU: Mujer de Ohio se casó con el papá de su exnovio; se conocieron cuando ella tenía 11 años

Estados Unidos.- Una mujer de Ohio afirma que se ha distanciado de sus compañeros después de casarse con el padre de su exnovio y, a pesar de que él es 24 años mayor que ella, dijo que está teniendo el "mejor sexo" de su vida.



“Es la única persona con la que he tenido sexo y es el mejor”, dijo Sydney Dean, actualmente de 27 años, sobre su esposo, Paul, que trabaja como camionero.



Dean conoció a su futura pareja cuando estaba en sexto grado (de 11 a 12 años) mientras visitaba al hijo de Paul, quien era su novio en ese momento. Aunque los dos preadolescentes finalmente se separaron, siguieron siendo amigos durante toda la escuela secundaria, y Dean salía con frecuencia con su primer novio después de la escuela y los fines de semana.



Sin embargo, se abrió una brecha después de que el hijo de Paul consiguió una novia en su adolescencia, por lo que Dean comenzó a hablar cada vez más con el padre de su ex para evitar ser el tercero en discordia.



A partir de ahí, pronto floreció un romance: ambos comenzaron a salir cuando ella tenía 16 años, la edad legal de consentimiento en Ohio.

Te puede interesar: VIRAL: Mujer de 77 años se enamoró de un joven de 23, "lo conocí durante el funeral de mi hijo"



"Nunca esperé enamorarme de Paul y nos conocimos de una manera no tradicional, pero estoy muy feliz de haberlo hecho", aduló la enamorada chica, que se casó con su novio mayor en 2016.





Dean, por su parte, no podría estar más feliz con el arreglo poco ortodoxo: "Es el mejor esposo que podría haber pedido, y me trata muy bien".

"Realmente no puedo comparar"



A pesar de la gran diferencia de edad, Dean afirma que está teniendo el mejor sexo de su vida, aunque admite que Paul es la única persona con la que ha tenido intimidad.



“Realmente no puedo comparar el sexo con otras relaciones, ya que él es la primera relación real en la que he estado”, dijo la millennial sobre su esposo mucho mayor.

No hace falta decir que la relación con aquella brecha de edad no le sentó bien a muchos de sus amigos.



“Tenía un amigo que no estaba de acuerdo con la relación mía y de Paul”, se lamentó Dean. “Este amigo nunca querría venir a pasar el rato o incluso hablar mucho conmigo si él estaba cerca”.



Ella agregó: “Eventualmente ya no quería ser mi amigo debido a la diferencia de edad en la relación”.



Las "almas gemelas" también tuvieron que pasar años persuadiendo a sus padres de que su relación era real. Afortunadamente, aunque la madre de Dean inicialmente se desanimó por la diferencia de edad de ambos, su hija dijo que finalmente "se dio cuenta". Asimismo su exnovio.

Te puede interesar: Nueva York: Hombre abusó de adolescente de 13 años en un parque infantil tras contactarla por Snapchat