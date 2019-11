EU: Muere mujer acusadao de explotar a sus hijos adoptivos a hacer videos virales

PHOENIX (AP) - Una mujer de Arizona acusada de abusar de sus hijos adoptivos que protagonizó su popular canal de YouTube murió, dijeron el miércoles las autoridades.

El vocero del Departamento de Policía de Maricopa, Ricardo Alvarado, dijo que Machelle Hobson murió el martes en un hospital del área de Phoenix. Su muerte fue declarada natural y no se sospechaba ningún delito, según la policía de Scottsdale.

Hobson, de 48 años, había sido acusada de matar de hambre a sus hijos y usar spray de pimienta para castigarlos cuando no actuaban a su gusto en los sketches que obtuvieron miles de visitas en línea.

Ella había sido hospitalizada con "problemas de salud extremos" a fines de mayo y dada de alta el 12 de junio debido a su diagnóstico, dijo la portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Pinal, Lauren Reimer, en un comunicado. Las autoridades dijeron que no había sido hospitalizada desde entonces, pero no se sabe dónde estaba antes de ser ingresada nuevamente.

Un juez en agosto declaró a Hobson incompetente para ser juzgado, informó la República de Arizona. El caso penal de Hobson quedó en suspenso mientras las autoridades trabajaban para restaurar a Hobson a la competencia para ser juzgado.

Las autoridades han dicho que Hobson encerró a los niños en un armario durante días sin comida, agua o acceso a un baño.

YouTube finalizó el canal de Hobson después de determinar que el canal violó sus pautas.

Los episodios mostraron escenas de niños robando galletas y un niño con superpoderes.

La Oficina del Fiscal del Condado de Pinal, la agencia que procesa a Hobson, no respondió a las solicitudes de comentarios de The Associated Press. Pero el fiscal del condado Kent Volkmer dijo en una conferencia de prensa que estaba triste por la muerte, según el Monitor Maricopa. Dijo que no pudo dar detalles sobre la condición médica de Hobson.

Volkmer dijo que mientras los fiscales esperaban probar el caso contra Hobson, se alegraba de que los niños no tuvieran que ir a juicio.

“La única forma en que podríamos haber probado estos cargos es que a estos niños se les hubiera requerido que testificaran bajo juramento frente al jurado, frente al mundo. Debido a la resolución de este caso, estos niños no tienen que testificar. Ahora pueden comenzar el proceso de curación ”, dijo Volkmer.

Volkmer dijo que su oficina pudo confiscar algunas de las ganancias del canal de YouTube y que está retenido en una cuenta.

Creemos que, en última instancia, todas las víctimas harán un reclamo por eso. No tenemos un control real de eso ”, dijo.

La policía ha dicho que sacaron a los niños de la escuela para que pudieran seguir filmando la serie de videos y que no habían regresado por años.

La hija biológica de Hobson, que es adulta, alertó a la policía del abuso, lo que llevó a los oficiales a visitar la casa de Hobson en la ciudad de Maricopa, a unos 56 kilómetros al sur de Phoenix.

El Departamento de Seguridad Infantil de Arizona retiró a los niños de la casa.