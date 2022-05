EU: Mamá salva a su hija de 2 años que corre para abrazar a un oso negro

WASHINGTON.- Samantha Martin corrió detrás de su hija de dos años luego que esta se escabullera por la puerta del patio para abrazar a un cachorro de oso negro que trepaba la barda.

Te puede interesar: Una popular mamá oso negro de Connecticut fue asesinada a tiros



La cámara de seguridad captó la escena cuando la madre llama a su hija para que entre a la casa y luego se da cuenta de que la niña corría hacia el oso.



Martin alcanzó a su hija y la levantó rápidamente para resguardarla en el interior.

Era solo un pequeño osito, pero mi mayor preocupación no era necesariamente el osito, sino que no sabía dónde estaba la madre y no sabía cómo se sentiría si dos humanos corrieran hacia su bebé.