EU: Joven vende sus óvulos para pagar deuda universitaria

NUEVA YORK.- Kassandra Jones, una joven de 28 años, quería estudiar una maestría en Nutrición, pero anteriormente ya había hecho uso de créditos universitarios, por lo que tenía una deuda de aproximadamente 24 mil dólares, según El Diario.

A pesar de tener tres trabajos, esto no era suficiente para llevar sus gastos personales y cubrir los del crédito estudiantil. Escuchó por parte de alguien que era posible vender sus óvulos a una institución que se dedica a realizar fecundaciones in vitro, y decidió probar.

También te puede interesar: Mujer prestará su vientre para gestar a su nieto

Kassandra participó en cinco rondas de donación de óvulos. Obtuvo en total un pago de 50 mil dólares. Esta cantidad fue suficiente para pagar su deuda y poder comenzar su maestría. Dijo:

Escuchar esa cifra de dinero en voz alta me deja casi sin aliento. Realmente no tenía otra opción. Desearía que no fuera solo para mi matrícula. Desearía que ese dinero fuera para el pago inicial de una casa o para poner en marcha mi propio negocio.