EU: Instagram y Facebook no eliminan publicaciones que ofrecen armas y drogas, pero sí a las que ofrecen píldoras abortivas

Estados Unidos.- Dos redes sociales de Meta, Facebook e Instagram, comenzaron a eliminar de manera casi instantánea las publicaciones que ofrecen píldoras abortivas a mujeres luego de una decisión de la Corte Suprema que eliminó las protecciones constitucionales para el procedimiento médico.



Tales publicaciones aparentemente habían sido creadas con el objetivo ayudar a las mujeres que viven en estados donde las leyes preexistentes que prohíben el aborto entraron en vigencia repentinamente el viernes, cuando el tribunal superior anuló Roe v. Wade, su decisión de 1973 que declaró el acceso al aborto como un derecho constitucional.



Los memes y las actualizaciones de estado que explican cómo las mujeres pueden obtener legalmente píldoras abortivas por correo explotaron en las plataformas sociales. Algunos incluso se ofrecieron a enviar las recetas por correo a las mujeres que vivían en estados que ahora prohíben el procedimiento.

Casi de inmediato, Facebook e Instagram comenzaron a eliminar algunas de estas publicaciones, justo cuando millones de personas en los Estados Unidos buscaban claridad sobre el acceso al aborto.

Las menciones generales de las píldoras abortivas, así como las publicaciones que mencionan versiones específicas como la mifepristona y el misoprostol, aumentaron repentinamente el viernes por la mañana en Twitter, Facebook, Reddit y transmisiones de televisión, según un análisis de la firma de inteligencia de medios Zignal Labs.

La publicación fue borrada en un minuto



AP obtuvo una captura de pantalla el viernes de una publicación de Instagram de una mujer que se ofreció a comprar o enviar píldoras abortivas por correo, minutos después de que la corte dictaminara revocar el derecho constitucional al aborto.



“Envíame un mensaje privado si quieres pedir píldoras abortivas, pero quieres que se las envíen a mi dirección en lugar de a la tuya”, decía la publicación en Instagram.



Instagram lo eliminó en unos momentos. Vice Media informó por primera vez el lunes que Meta, el padre de Facebook e Instagram, estaba eliminando publicaciones sobre píldoras abortivas.



El lunes, un reportero de AP probó cómo respondería la compañía a una publicación similar en Facebook, escribiendo: “Si me envía su dirección, le enviaré píldoras abortivas”.



La publicación fue eliminada en un minuto.



La cuenta de Facebook se puso inmediatamente en estado de "advertencia" por la publicación, que según Facebook violó sus estándares sobre "armas, animales y otros bienes regulados".



Sin embargo, cuando el reportero de AP hizo exactamente la misma publicación pero cambió las palabras "píldoras abortivas" por "un arma", la publicación permaneció intacta. También se dejó una publicación con la misma oferta exacta para enviar "hierba" y no se consideró una violación.

La marihuana es ilegal según la ley federal y es ilegal enviarla por correo.



Las píldoras abortivas, sin embargo, se pueden obtener legalmente por correo después de una consulta en línea de prescriptores que hayan recibido certificación y capacitación.



En un correo electrónico, un vocero de Meta señaló las políticas de la empresa que prohíben la venta de ciertos artículos, como armas, alcohol, drogas y productos farmacéuticos. La empresa no explicó las aparentes discrepancias en la aplicación de esa política.



El portavoz de Meta, Andy Stone, confirmó en un tuit el lunes que la compañía no permitirá que las personas regalen o vendan productos farmacéuticos en su plataforma, pero permitirá contenido que comparta información sobre cómo acceder a las píldoras. Stone reconoció algunos problemas para hacer cumplir esa política en sus plataformas, que incluyen Facebook e Instagram.